Los titulares del viernes 17 de abril

17/04/2015

Rato, en libertad

Finalmente, Rodrigo Rato no ha tenido que pasar la noche privado de libertad. El juez permitió que pudiera regresar a casa, al entender la Fiscalía que, después de los registros en su casa y oficina, no hay riesgo de que el exvicepresidente del Gobierno destruya pruebas. El exdirector del FMI se enfrenta a una denuncia por presuntos delitos de fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes que ha sido admitida a trámite por el juzgado de Instrucción número 35 de Madrid. Los registros del domicilio y el despacho de abogados donde trabaja el que fuera presidente de Bankia se prolongaron ayer durante más de siete horas, tiempo que Rato permaneció detenido para presenciarlos y en que los agentes de Aduanas se incautaron de todo tipo de documentación. El Juzgado ha decretado ahora el secreto de las actuaciones.

El exbanquero ya está imputado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en la causa sobre la fusión y la salida a Bolsa de Bankia, y se le investiga en la pieza separada en la que se analizan las 'tarjetas black' de Caja Madrid.

Arranca el juicio contra el ?falso shaolin?

Hoy comienza en Bilbao el juicio contra Juan Carlos Aguilar, el 'falso shaolin', acusado de doble asesinato con alevosía. Un juicio al que acuden más de 90 periodistas de 26 medios de comunicación. Serán diez jornadas habilitadas para la vista oral, que concluirá el 5 de mayo. Este viernes, el primero en declarar ante el jurado popular será el acusado. El fiscal ha hecho una petición fiscal de 40 años por dos delitos de asesinato con alevosía. Las acusaciones de las víctimas, por su parte, elevan la petición de cárcel hasta los 45 años, porque introducen la calificación de ensañamiento. Aguilar reconoce ser el autor de los asesinatos, pero niega que hubiera ensañamiento o alevosía.

Mario Fernández ?no olvidará? el ?engaño? de Villalabeitia

Tal y como nos tiene acostumbrados, el expresidente de Kutxabank fue rotundo en sus palabras tras declarar ante el juez por los supuestos pagos del banco a Mikel Cabieces. Mario Fernández declaró que se siente ?engañado? por el actual presidente de Kutxabank, a quien dejado el mensaje de que él ?no olvida? y que ?no suele dejar heridos?. En su defensa, comenzaba subrayando que es rotundamente falso que se hayan hecho pagos a Cabieces por servicios no prestados. Anuncia, además, que cuando se cierre el caso adoptará medidas para reparar los daños causados a su honor.

Hoy comparecen en el Juzgado, como testigos en el caso, Fernando López de Eguilaz, director de Recursos Humanos de Kutxabank, y Roberto Moll, director de los servicios de autoría interna y encargado de supervisar el informe que el banco elaboró para que sirviese de base de la denuncia que realizó Kutxabank.

Pelotas de goma: Sustituir, que no prohibir

El Parlamento Vasco pidió ayer sustituir definitivamente las pelotas de goma por otros medios antidisturbios ?menos dañinos? para las personas, pero que permitan ?trabajar eficazmente a la Ertzaintza?. Según explican PSE y UPYD, proponentes iniciales, lo aprobado garantiza que no se use más ese material, aunque para el PP el uso de pelotas de goma será excepcional. El PNV afirma que se han adquirido materiales menos lesivos para evitar riesgos y males mayores a las personas y el uso de pelotas está restringido a unidades concretas de la Ertzaintza. Acusan a EH Bildu de oportunismo y les piden autocrítica. La coalición abertzale, por su parte, focaliza la crítica en los jeltzales por no asumir sus responsabilidades en este asunto. Afirman que pueden volverse a repetir casos como el de Iñigo Cabacas.

Tras el pleno, los padres de Cabacas, junto a otros afectados por lanzamientos de pelotas de goma, aseguraron sentirse engañados.

No hay fraude en el ?caso Hiriko?

La jueza instructora considera "inasumible" la interpretación que hace el fiscal para imputar a los promotores del fallido proyecto del coche eléctrico, ?Hiriko?, el delito de fraude a la administración. Para que ese delito se dé, argumenta, debe haber un funcionario público que concierte con un particular alguna contratación, y en este caso no hay indicios de ello. La jueza tampoco ve claro el delito de malversación, que el fiscal califica de una manera amplia, según el auto, pero acepta mantenerlo para que los acusados puedan defenderse mejor.

La querella, en todo caso, sigue ahora adelante por éste y por otros cuatro delitos: apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales y fraude, éste sí, en subvenciones públicas. El auto ordena además tomar declaración a los seis empresarios acusados y que un perito evalúe si los trabajos que se contrataban dentro de su entramado societario se hicieron realmente, o si se inflaron facturas. A los gobiernos central y vasco les pide información sobre las ayudas que concedieron y si las han recuperado.