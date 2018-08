Política

Víctimas de abusos policiales

El Gobierno Vasco blindará a las víctimas policiales con una nueva ley

I. Gómez / D. Pérez | eitb.eus

29/04/2015

El Ejecutivo de Vitoria-Gasteiz convertirá en ley el decreto sobre víctimas de abusos policiales para darles "seguridad jurídica".

El Gobierno Vasco convertirá en ley el decreto de víctimas de abusos policiales, después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) anulara algunos de sus puntos, para dar "seguridad jurídica? a las personas damnificadas por este tipo de violencia.

Entrevistado en el programa "Egun On Euskadi" de ETB-1, el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, ha anunciado que el Ejecutivo ya está trabajando, junto con el Instituto de Criminología, en la redacción de esta proposición de ley y que espera su aprobación para otoño.

Fernández ha considerado que el decreto, aprobado por el Gobierno de Patxi López, era "bueno", pero "no perfecto". "El texto era útil, pero no suficiente para garantizar la seguridad jurídica", ha explicado el secretario de Paz y Convivencia, quien ha añadido que por ello "era necesaria una ley".

El citado decreto vasco, de junio de 2012 y modificado en octubre de 2013, ampara a las víctimas de violación de los derechos humanos y sufrimientos injustos por la violencia de motivación política entre 1960 y 1978, con indemnizaciones que van desde los 35.000 euros hasta los 390.000 euros, para los casos de gran invalidez.

Ayer, el TSJPV estimó en parte el recurso del Estado contra el texto, por no exigir pruebas fehacientes de las lesiones sufridas.

"El objetivo del Gobierno Vasco es reconocer y garantizar los derechos de todas las víctimas; hay que garantizar la seguridad jurídica de las víctimas", ha reivindicado.

El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco ha dicho que no es una decisión tomada con motivo de la anulación de una parte de dicho decreto por parte del TSJPV, sino que llevan "mes o mes y medio trabajando" en ello, con el objetivo de presentar la propuesta de Ley el próximo otoño.

"Hemos dado este paso y no es una decisión tomada ayer, sino adoptada hace unas semanas. Hay que garantizar seguridad jurídica a las víctimas y tenemos que ponernos en su contexto. En la década de los 70 fueron víctimas de abusos y debemos darle amparo. La Ley va a tener mucha más fuerza", ha asegurado.

En ese sentido, Fernández ha adelantado que el Ejecutivo estudiará presentar un recurso contra la decisión adoptada ayer por el TSJPV. "Lo estudiaremos desde el punto de vista de las víctimas, es decir, teniendo en cuenta lo que les conviene a las víctimas; sin conviene presentar recurso, lo presentaremos; sino, no", ha advertido.

Además, ha rechazado las críticas que aseguran que el Gobierno Vasco no exige pruebas a las víctimas de abusos policiales y ha remarcado que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco "no dice eso" en el fallo por el que estima parte del recurso presentado por el Gobierno contra el decreto vasco. A su juicio, el recurso de la Abogacía del Estado responde a un intento por parte del Gobierno de "poner obstáculos".



Ha confirmado que las ayudas recibidas por familiares de víctimas mortales no deben ser devueltas y que solo se debate sobre aquellas cuya cuantía es inferior a 10.000 euros.

'Falsas expectativas'



Por otro lado, Fernández ha tachado de "argumento electoral" la última propuesta de EH Bildu, argumentando que se enmarca "en una campaña y en un acto" de cara a los próximos comicios. Además, ha considerado que "es mejor no debatir sobre estas cuestiones en campaña".

Asimismo, ha emplazado a la izquierda abertzale a no crear "falsas expectativas" a los familiares de los presos sobre posibles excarcelaciones para aquellos que "reconozcan" el daño causado y hagan una "apuesta firme" por la paz, tal como recoge dicha propuesta.

De esta forma, ha indicado que, cuando se presenta una iniciativa de este tipo, "hay que pensar qué es lo que cambia o si se cambia algo gracias a ella", y ha manifestado que "no se ve" que modifique nada, ya que, en su opinión, "hacen falta actos, compromisos y calendarios para cambiar las cosas, y, por el momento, no hay nada de eso".

Relación con Rajoy

Por otro lado, Jonan Fernández ha criticado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "subraya el no" al manifestar que el acuerdo con el Gobierno vasco en la lucha antiterrorista "no es posible", mientras ETA no se disuelva. En este sentido, se ha preguntado "qué relación tendrá la disolución de ETA con las relaciones entre los Gobiernos español y vasco".

"Lo que estamos planteando es que no es lógico que, cuando ETA estaba activa existiera colaboración entre ambos Gobiernos, y que ahora, cuando ETA está a punto de desaparecer, no haya relación. Rajoy dice que no habrá acuerdos con el Gobierno vasco. No lo podemos entender y no lo podemos aceptar", ha resaltado.

Por último, Fernández ha destacado que las relaciones entre los Gobierno español y vasco no están rotas porque, desde el Ejecutivo autónomo, se trata, "una y otra vez de dialogar, de mantener relaciones y de trabajar en común", aunque ha lamentado que "no logramos resultados".