El preso enfermo Ibon Fernández Iradi deberá seguir en la cárcel

agencias | redacción

07/05/2015

La Justicia francesa estima que la esclerosis múltiple no es por ahora invalidante, y no se puede conocer cuál será la evolución.

El Tribunal de Apelación de París ha rechazado hoy la demanda del preso de ETA Ibón Fernández Iradi para ser excarcelado por la esclerosis múltiple que padece desde hace años, ha explicado la abogada Maritxu Paulus Basurco.

La sala de aplicación de penas del tribunal estima que la enfermedad de Fernández Iradi, de 43 años, no es por ahora invalidante y no se puede conocer cuál será la evolución, es decir, que no se sabe si habrá un agravamiento que haga que su estado sea incompatible con su permanencia entre rejas.

Paulus Basurco ha dicho que no puede asegurar por el momento si recurrirán este dictamen ante el Tribunal Supremo, porque primero van a examinarlo en profundidad y estudiar los instrumentos de que dispondrían para sacar adelante ese procedimiento.

En cualquier caso, siempre quedará la posibilidad de lanzar una nueva demanda de suspender la pena de prisión si se argumenta que se ha producido un empeoramiento en la esclerosis con consecuencias para su vida como interno.