Política

Donostia-San Sebastián

Covite denuncia la retirada de placas en memoria de asesinados por ETA

agencias | redacción

11/05/2015

Fuentes del Ayuntamiento han explicado que el consistorio no ha retirado ninguna de estas placas, y que en este momento no existe "ninguna orden" para quitarlas y no está previsto hacerlo.

Ordóñez coloca una laca en Donostia-San Sebastián. Foto: Efe Ordóñez coloca una laca en Donostia-San Sebastián. Foto: Efe

Consuelo Ordóñez, presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo, Covite, ha denunciado hoy la retirada de una decena de las 73 placas que esta asociación colocó ayer en distintos puntos de Donostia-San Sebastián en los que fueron asesinadas 96 personas en atentados. En declaraciones a EFE, Ordóñez ha atribuido la autoría de estas desapariciones a personas "llenas de maldad" que están retirando las placas porque "la cultura del odio en este país no ha cambiado absolutamente nada". "ETA ya no nos mata pero la cultura del odio está intacta", ha recalcado Ordóñez, quien ha asegurado que "nuestras instituciones son responsables" de esta situación porque "nunca han trabajado precisamente este tema" y "no hablan a nadie de lo que ha pasado en la historia más reciente". Ordóñez ha pedido al Ayuntamiento de la capital guipuzcoana que "no tome ninguna decisión de quitar" las placas y que "respete" sus "fundadas razones para haber llevado a cabo esta acción de dignidad, necesaria y urgente". Según indica Covite en una nota, este colectivo tiene pensado remitir esta semana al alcalde de Donostia-San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, la factura de las 73 placas, que asciende a 1.140,12 euros, por entender que se trata de unos gastos "asumidos por víctimas anónimas dado que sigue negándose a cumplir un mandato del pleno municipal". Por su parte, fuentes del Ayuntamiento han explicado que el consistorio no ha retirado ninguna de estas placas, y que en este momento no existe "ninguna orden" para quitarlas y no está previsto hacerlo.

