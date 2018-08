Política

'Fracking ez' exige al PNV 'pasos inmediatos' contra esta técnica

agencias | redacción

18/05/2015

El portavoz de la plataforma "Fracking ez", Mikel Otero, ha valorado hoy la postura del PNV favorable a prohibir esta técnica durante cinco años, pero le ha exigido "pasos firmes e inmediatos" para que su propuesta no quede en un "postureo" y el "fracking" no se permita en la CAV.

Otero ha opinado de este modo sobre las enmiendas registradas por el PNV a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la fracturación hidráulica, en las que plantea que durante cinco años no se pueda usar esta técnica para explorar y explotar hidrocarburos ni gas.

Otero se ha mostrado satisfecho con las enmiendas planteadas por todos los grupos a la ILP, ya que todas ellas ponen "trabas" a esta técnica.

No obstante, ha subrayado que mientras que PSE-EE y EH Bildu apuestan por la prohibición total, el planteamiento del PNV, "aunque va en la buena dirección, puede quedarse en nada" si no da "pasos firmes e inmediatos" para no permitir el "fracking".

Por ello, ha reclamado al Gobierno Vasco que paralice todas las iniciativas relacionadas con el "fracking" y que éste, a su vez, inste al Ejecutivo central a hacer lo mismo en todos los proyectos dependientes de otras comunidades autónomas pero que afectan en parte a la CAV.

Otero ha dejado claro que "Fracking ez" mantiene "todas las espadas en alto" hasta que "no se den todos los pasos" para prohibir esta técnica.

Medida electoralista

Por su parte, EH Bildu y PSE-EE han criticado que la moratoria es una medida electoralista, mientras que el PP ha pedido profesionalidad para analizar la técnica.

