Iglesias: 'No entraremos en ningún gobierno presidido por socialistas'

28/05/2015

El líder de Podemos ha asegurado estar dispuestos a apoyar investiduras del PSOE, pero no a entrar en gobiernos presididos por socialistas.

La formación Podemos está dispuesta a apoyar investiduras del PSOE, pero no a entrar en gobiernos presididos por socialistas. Así lo ha anunciado en rueda de prensa Pablo Iglesias, en una comparecencia en la que ha valorado los resultados de las elecciones municipales y forales del 24 de mayo.

Iglesias ha admitido que la relación entre el PSOEy Podemos puede entrar en las próximas semanas en una nueva fase. El secretario general del nuevo partido observa en la formación de Pedro Sánchez "gestos reveladores de que la relación ha cambiado". El líder de Podemos ha aludido a las declaraciones de Emiliano García Page, quien considera que el programa de Podemos "es asumible", y ha mantenido que este tipo de gestos demuestra un giro de los socialistas en un mapa poselectoral en el que este partido necesitará su apoyo para gobernar en comunidades como Castilla-La Mancha, Extremadura o Asturias.

El secretario general de Podemos ha defendido que "con el tono de ahora hay cosas que se pueden hablar" y que conversaciones, como las que ha tenido en los dos últimos días con el líder del PSOE, son "gestos reveladores de que la relación ha cambiado".

"Es evidente que sí, ahora Pedro Sánchez me llama y antes no me llamaba", ha contestado Iglesias al ser preguntado por un "giro" de los socialistas.