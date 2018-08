Política

Entrevista en Radio Euskadi

La viuda de Pedrosa defiende un acercamiento entre todas las víctimas

AGENCIAS | REDACCIÓN

04/06/2015

La viuda de Jesús María Pedrosa, asesinado por ETA hace 15 años, aboga por un acercamiento entre "víctimas de una parte y otra".

Carmen Hernández, viuda del concejal del PP de Durango Jesús María Pedrosa, asesinado por ETA el 4 de junio de 2000, ha abogado por un acercamiento entre "víctimas de una parte y otra" para construir una convivencia en paz.

Tras reclamar a los partidos que lleguen a cauces mínimos de entendimiento, ha destacado que los que han "amparado y justificado el terrorismo" deben hacer "un reconocimiento y asumir su responsabilidad", al igual que los que "han mirado para otro lado".

En declaraciones a Radio Euskadi, Hernández ha señalado que este jueves, cuando se cumple el 15 aniversario del asesinato de su marido, es "un día para el recuerdo porque aún está ahí vivo" en su memoria.

Hernández ha admitido que "ha habido mucho sufrimiento por ambos lados", y ha abogado por "hacer cada uno colectiva o individualmente autocrítica de la responsabilidad que ha tenido durante este proceso".

Encuentro restaurativo con un exmiembro de ETA

La viuda de Pedrosa no se puso reunir con los asesinos de su marido porque fallecieron en el barrio bilbaíno de Bolueta cuando transportaban explosivos, pero sí mantuvo un encuentro con un miembro de ETA que había renegado de su pasado.

"Era un chico que llevaba 20 años en la cárcel, estaba en el tercer grado y tenía muertos en su haber, pero estaba muy arrepentido de lo que había hecho. Yo le dije que el daño causado, el destrozo a la familia y todo eso, no vuelve, pero es el pasado. A mí lo que me quedaba, lo que me valía, era ese 'mea culpa' que hizo él, ésa reflexión y ese decir que lo había hecho estuvo mal", ha manifestado.

En su opinión, tampoco es necesario el perdón como tal, sino "el reconocimiento de que todo lo que se hizo estuvo mal y que había otra manera de hacer las cosas". "Yo le animé a que siguiera con su vida en esa línea. Ha estado 22 años en la cárcel y tengo relación con él y con su familia", ha indicado.