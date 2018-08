Política

Denuncia

Maroto se querellará contra Arraiz por injurias y calumnias

Agencias | Redacción

09/06/2015

Arraiz ha criticado este martes el pacto contra el racismo de Maroto. ''Es un escupitajo en la cara de todos los gasteiztarras que no aceptamos un alcalde racista'', ha dicho el presidente de Sortu.

El alcalde en funciones de Vitoria-Gasteiz y candidato a la reelección por el PP, Javier Maroto, ha anunciado su intención de presentar una querella contra el presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Hasier Arraiz, "por graves injurias y calumnias".

Arraiz ha criticado este martes el pacto contra el racismo que ayer Maroto ofreció a la oposición, porque, a su juicio, fue "insultante y vejatorio". "Lo que hizo fue vieja política, con un gesto para agarrarse a la poltrona otros cuatro años", ha dicho. "No sabemos si ese gesto ha convencido o no a Andoni Ortuzar (el presidente del PNV que pidió a Maroto que mostrara un cambio de actitud) pero sí sabemos que es un escupitajo en la cara de todos los gasteiztarras que no aceptamos un alcalde racista en nuestra ciudad", ha afirmado el dirigente abertzale.

Maroto ha denunciado que "no todo vale en política" y ha mostrado su "hartazgo ante las deliberadas mentiras y acusaciones de racismo" en su contra y que, en su opinión, "además de buscar la confrontación social, suponen un insulto a miles de vitorianos".

"No voy a consentir esta campaña de acoso, cuando llevo meses explicando mi compromiso con los vitorianos, con independencia de su origen, su raza o nacionalidad, que ayer mismo reafirme a través de un pacto ético", ha afirmado Maroto y ha criticado que "frente a este discurso conciliador, la izquierda abertzale responde con graves insultos y calumnias".

Por ello ha anunciado en una nota que los servicios jurídicos del PP trabajan ya para ejercer acciones penales e interponer una denuncia por "graves injurias con publicidad".