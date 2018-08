Política

Conferencia de París

La Conferencia de paz pide a ETA concluir el desarme

E.GARAIKOETXEA | eitb.eus

10/06/2015

El 'Manifiesto por la Paz de Euskal Herria', firmado por más de 100 agentes, reclama a los gobiernos que se "impliquen en el proceso" y pide el fin de la dispersión y reconocer a todas las víctimas.

Más de 100 personalidades han apoyado 'El Manifiesto por la Paz de Euskal Herria', declaración que ha servido para poner punto y final a la Conferencia por la paz en Euskal Herria celebrada este jueves en la Asamblea Nacional francesa.

El texto, leído por el presidente de la Corte de Apelación de Versalles, Serge Portelli, insta a ETA a "continuar hasta el final su proceso de desarme" y reclama a los gobiernos español y francés que "se unan al esfuerzo de la comunidad internacional y se impliquen en el proceso".

Organizada por el colectivo Bake Bidea, la Asamblea Nacional francesa de París ha acogido este jueves, 11 de junio de 2015, la 'Conferencia humanitaria por la paz en Euskal Herria'. La cita ha tenido lugar en la Sala Víctor Hugo, donde se han reunido un amplio abanico de representantes políticos franceses e internacionales, tales como Brian Currin o Bertie Ahern. El ex coordinador de Lokarri, Paul Rios o el europarlamentario de EH Bildu, Josu Juaristi, también han estado entre los asistentes.

La declaración, de cuatro puntos, comienza recordando que, tras la Conferencia Internacional de Aiete, el cese de actividades de ETA supuso "un escenario nunca antes vivido en Euskal Herria" y repasa los avances vividos durante estos años en materia de pacificación.

En un primer punto, los firmantes del manifiesto piden a ETA que "continúe hasta el final su proceso de desarme" e instan a los gobiernos francés y español que se "impliquen" en dicho proceso, tal como les han solicitado la comunidad internacional. Así, reclaman a ambos gobiernos que faciliten "un espacio apropiado que garantice" el desarme de "forma consensuada y controlada".



El segundo punto se refiere a los presos. El documento aboga por "el fin de la dispersión de los presos vascos", proceso que debería realizarse, según los firmantes, "dentro de un plazo razonable". Así mismo, "en cumplimiento de los derechos fundamentales" reivindican la liberación de los presos enfermos y la "flexibilización de las penas dentro del marco legal".

La declaración reconoce que "no hay conflicto sin sufrimiento" y reclama "medidas de gran calado" para promover la reconciliación. Demanda, además, "el reconocimiento, compensación y asistencia de todas las víctimas".

El último punto hace una mención expresa a la necesidad de que tanto el gobierno español como el francés se impliquen en la resolución del conflicto vasco, ya que "sólo así se logrará la paz". El manifiesto insta a ambos gobiernos "a que se impliquen de verdad" en el proceso.

Víctimas y expertos, entre los ponentes

Durante tres horas, ponentes internacionales han debatido sobre el papel de las víctimas, la reconciliación o la situación de los presos. La cita han concluido con las palabras del ex primer ministro de Irlanda, Bertie Ahern, y la lectura del manifiesto.

Las víctimas del conflicto vasco han tenido un destacado lugar en la conferencia. Invitados como ponentes, Roberto Manrique, víctima de ETA y Axun Lasa, hermana de Joxean Lasa, víctima de los GAL, han reivindicado su papel y han censurado la utilización política que se hace de ellos.

Roberto Manrique, herido en el atentado de ETA en Hipercor, ha criticado la utilización política que se hace de las víctimas y ha afirmado que hay pluralidad entre ellas: "Quieren vender la historia de que todas las víctimas de ETA pensamos igual, pero no es cierto", ha afirmado. Asimismo, ha dicho que no todas las víctimas han contado con el reconocimiento que merecían, en referencia a las víctimas del GAL. Precisamente, Axun Lasa, hermana de Joxean Lasa, torturado y asesinado por la Guardia Civil, ha reclamado justicia y ha destacado el papel de las víctimas "no contra nada, sino a favor".

Llamamiento a los gobiernos español y francés

"Toda vez que el momento de violencia ha pasado, ahora es el momento de la voluntad política", así de contundente se ha mostrado el ex ministro francés de Interior y Defensa, Pierre Joxe, en su discurso inaugural de la conferencia.

Pierre Joxe ex ministro francés de Interior y Defensa y firmante de la declaración de Aiete, ha sido el encargado de inaugurar el evento ante una sala repleta. Joxe ha destacado que esta conferencia puede ser "un elemento para fortalecer la paz" en Euskal Herria. Según Joxe, "toda vez que el momento de violencia ha pasado, ahora es el momento de la voluntad política" y ha reclamado a los gobiernos francés y español que aborden el conflicto.

Según el ex ministro, son dos los principales reto en este momento: el desarme de ETA y solucionar la situación de los presos. Pierre Joxe ha destacado que se han pasado "las páginas más difíciles" del conflicto vasco.

Pierre Joxe, que ha reivindicado la Conferencia de Aiete, ha destacado "el momento de esperanza" que supuso el encuentro internacional de 2011.

Apoyo internacional



El encuentro ha contado con el apoyo de 12 parlamentarios franceses, entre diputados y senadores: Sylviane Alaux, Jean-Luc Bleunven, Colette Capdevielle, François de Rugy, Cécile Duflot, Frédérique Espagnac, Paul Giacobbi, Jean- Christphe Lagarde, Jean Lassalle, Jean Jacques Lasserre, Noël Mamère y Paul Molac.

Varias organizaciones han apoyado el evento, entre ellas el Foro Social para impulsar el proceso de paz.