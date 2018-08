Política

Rajoy cambiará el Gobierno en junio y no adelantará las elecciones

Agencias | Redacción

10/06/2015

El presidente ha asegurado que no tiene decidida la fecha de las elecciones generales.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha despejado las dudas sobre los cambios que prepara en el Gobierno y en el PP tras los resultados electorales del 24 de mayo, aunque sí ha avanzado que se conocerán "antes de que acabe este mes". Asimismo, ha asegurado que no adelantará las elecciones generales, pese a que aún no haya tomado la decisión de cuándo serán.

Rajoy ha expresado esas intenciones en declaraciones a los periodistas en Bruselas antes de participar en la cumbre de la Unión Europea y los países latinoamericanos y del Caribe.

"Serán antes de que acabe este mes. Yo tendré que tomar algunas decisiones", ha declarado a la prensa en Bruselas. Rajoy ha explicado que los cambios que debe decidir tienen por objetivo recuperar la "confianza" de los votantes perdidos y ha reconocido que "hay cosas que tenemos que rectificar".

"Espero que este mes de junio sea bueno y todavía queda legislatura para seguir haciendo cosas", ha insistido, para explicar que los cambios en el Gobierno y en el partido se producirán antes del verano, aunque aún no ha decidido la fecha para los próximos comicios.

SIN FECHA PARA LAS ELECCIONES

"No tengo decidido cuándo se celebrarán las elecciones. Entiendo que todo el mundo pueda especular, pero no hay decisión ninguna", ha asegurado. Rajoy ha dicho que lo que hay que hacer es "aprovechar el momento ahora que esto está mejorando" y que hay pronósticos buenos como los del Fondo Monetario Internacional.

"Aún queda mucha legislatura para seguir haciendo cosas y aprovechar que las medidas adoptadas empiezan a dar frutos", ha señalado el presidente del Gobierno, quien ha añadido que "sobre esa base y teniendo en cuenta que las legislaturas duran lo que duran, ya se sabe más o menos cuándo van a ser".

Unas palabras que apuntan a que convocará las elecciones, como ha venido diciendo desde hace meses, "cuando tocan", es decir en torno a finales del mes de noviembre. Además, ha explicado que sólo tiene sentido adelantar las elecciones por cuestiones técnicas o cuando no se puede gobernar porque se carece del apoyo suficiente para ello.