Política

PACTOS POSTELECTORALES

La pugna por Andoain retrasa las reuniones PNV-PSE a la próxima semana

EITB.EUS

11/06/2015

El "escollo" está en Andoain, municipio en el que venció EH Bildu, y cuya alcaldía le reclama el PSE al PNV. Los jeltzales han trasladado la imposibilidad de garantizarles la alcaldía.

El PNV y el PSE mantendrán "en suspenso" las negociaciones interrumpidas el miércoles hasta después de la constitución de ayuntamientos, que se celebrará este sábado. Los jeltzales han trasladado a los socialistas la imposibilidad de garantizarles la alcaldía en Andoain (Gipuzkoa), municipio en el que venció EH Bildu y en el que el PSE es la segunda fuerza.

Según han informado fuentes del GBB, las conversaciones se recuperarán la semana que viene. El PNV dice haber constatado "avances sustanciales" en materia programática con los socialistas tanto en Donostia como en Gipuzkoa, al margen del "escollo" que se ha encontrado en Andoain.

Los socialistas decidieron interrumpir las negociaciones este pasado miércoles después de expresar su "insatisfacción" al PNV por lo que consideran "una falta de compromiso" al no garantizarles la alcaldía en Andoain.

La formación jeltzale ha recordado que en el año 2003 el PSE-EE y el PP le arrebataron la Alcaldía. El PNV logró entonces siete concejales, al igual que los socialistas, pero le superaron en votos, y un acuerdo del Partido Socialista con los populares le dejó fuera del Gobierno municipal.

Según la agencia Europa Press, los socialistas tienen previsto presentar candidatos en los sitios en los que ha ganado, y también en Andoain, y votará en blanco en el resto de localidades.



Este viernes no hay previsión de que se vayan a producir reuniones, "ni tampoco un acuerdo de mínimos". No obstante, el PSE-EE está abierto a la posibilidad de que haya contactos "en el momento que sea".



De esta forma, no apoyarán al PNV en las localidades guipuzcoanas de Astigarraga y Soraluze, en la que quedó a escasos votos de EH Bildu. El PSE-EE cree que los jeltzales no tienen interés en desalojar a la coalición soberanista.



Los socialistas verán si es posible que se reanuden los contactos la próxima semana con el PNV, tras analizar lo que ocurra este sábado en los plenos de constitución de ayuntamiento. En todo caso, creen que el hecho de que no se haya llegado a ningún acuerdo para este 13 de junio, no genera "el clima de confianza adecuado para empezar a hablar de nada".