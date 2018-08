Política

Enaltecimiento

Absuelven a Rodrigo por el recibimiento a 'Thierry'

agencias | redacción

22/06/2015

La Audiencia Nacional considera que no hay pruebas de que fuera el organizador de ese acto y "no fue quien promovió los gritos a favor de ETA".

La Audiencia Nacional ha absuelto al dirigente de Sortu Iker Rodrigo de un delito de enaltecimiento del terrorismo por el acto de recibimiento del féretro del dirigente de ETA Francisco Javier López Peña, Thierry, el 12 de abril de 2013 en Sondika, por el que se enfrentaba a año y medio de cárcel y doce de inhabilitación.

En su sentencia, la sección primera de la Sala de lo Penal -Manuela Fernández Prado, Nicolás Poveda y Fermín Echarri- entiende que no cabe condenarle por estos hechos al no haber pruebas de que fuera el organizador de ese acto y, pese a que encabezó la comitiva fúnebre, "no fue quien promovió los gritos a favor de ETA, y tampoco se puede estimar acreditado que los corease".

De este modo, el tribunal desmonta la acusación de la Fiscalía de que Rodrigo Basterrechea planificara el acto de recibimiento del cadáver y fuera el responsable de su desarrollo, "impartiendo instrucciones a los asistentes y al conductor de la funeraria, y de haber participado activamente gritando Gora en respuesta a un Gora ETA, entonando el himno Eusko Gudariak" y coreando otras consignas.