Política

Instituto de la Memoria

Ezenarro: 'El límite será no excluir a ninguna víctima ni justificar'

AGENCIAS | REDACCIÓN

24/06/2015

La inauguración oficial del Instituto de la Memoria, que cuenta con una plantilla de seis personas, ampliable hasta doce, será el próximo 10 de noviembre, el Día de la Memoria de Euskadi.

La directora del Instituto de la Memoria, Aitzane Ezenarro, ha afirmado hoy que el límite de la "memoria democrática" está en no excluir a ninguna víctima, no equiparar "acontecimientos distintos" y no usarla nunca para justificar un "hecho violento, acto terrorista o vulneración de derechos humanos".



Ezenarro y el secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, han presentado la puesta en marcha del Instituto de la Memoria en su sede, ubicada en la tercera planta del Archivo Histórico de Euskadi, en Bilbao.



El Instituto de la Memoria tendrá por logotipo la palabra "Gogora" que se convertirá también en el nombre popular de este organismo. "No hay una palabra con menos sílabas que dijera tanto sobre lo que quiere ser el Instituto, resume el espíritu de este centro", ha considerado Jonan Fernández.



Ezenarro ha sostenido que el Instituto de la Memoria nace con la "base sólida" de ser uno de los proyectos que más apoyos ha recibido en el Parlamento vasco esta legislatura. "Su fortaleza es el apoyo de distintas sensibilidades políticas para mirar de forma crítica el pasado, pero de forma compartida", ha dicho la directora del nuevo organismo.



El Instituto de la Memoria se ha puesto en marcha tras la aprobación ayer por el consejo del Gobierno Vasco del nombramiento de su presidente, el lehendakari Iñigo Urkullu, y de la directora, el decreto de inicio de actividades y la aprobación de un presupuesto de 550.000 euros para este año 2015.



El Consejo de Dirección de Gogora no se constituirá hasta que las diputaciones forales y la asociación de municipios vascos Eudel designen a sus representantes. Este órgano estará integrado por 14 representantes del Gobierno vasco y 13 de las instituciones locales y la sociedad civil.



En su primera reunión, el Consejo de Dirección deberá aprobar los estatutos del Instituto, que establecerá los tres servicios a los que se dedicará: gestión, archivo e investigación y divulgación, donde se incluyen las exposiciones, actos conmemorativos y proyectos pedagógicos.



La inauguración oficial del Instituto de la Memoria, que cuenta actualmente con una plantilla de seis personas, ampliable hasta doce, será el próximo 10 de noviembre, el Día de la Memoria de Euskadi.