Política

Gasteiz

Maroto ofrece acuerdo fiscal a Urtaran, que debe elegir: 'PP o Bildu'

Agencias | Redacción

08/07/2015

El exalcalde ha subrayado que con los nueve concejales sumados por PNV y PSE, que tienen un acuerdo de gobernabilidad, "no es suficiente para sacar adelante los proyectos de la ciudad".

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vitoria, Javier Maroto, ha propuesto al alcalde de la ciudad, Gorka Urtaran (PNV), un acuerdo para bajar de forma conjunta los cinco impuestos municipales y le ha recordado que para que "la ciudad no se pare" debe elegir entre los populares y EH Bildu.

Maroto ha ofrecido una rueda de prensa en la Plaza de España, frente al consistorio, junto a los otros 8 ediles del PP en Vitoria para escenificar que son la primera fuerza política del Ayuntamiento, gobernado en minoría por los nacionalistas. Ha puesto de relieve que los 5 ediles del PNV y los 4 del PSE-EE, partido con el que ayer rubricó un acuerdo de gobernabilidad aunque no de coalición, no es suficiente para sacar adelante los proyectos de la ciudad, ya que para tener mayoría necesita como mínimo 14 apoyos y "tiene que elegir EH Bildu (6 ediles) o el PP (9)".

"Ofrecimiento sincero, claro y previsible"

Por ello ha ofrecido a Urtaran un acuerdo para bajar el Impuesto de Actividades Económicas, tal y como se acordó con la patronal alavesa SEA y para "simultáneamente" reducir también el IBI, el Impuesto de Vehículos, el de Transmisiones y el de Plusvalías. "Es un ofrecimiento sincero, claro y previsible", ha dicho Maroto, quien ha puesto de relieve que "Vitoria está parada" porque Urtaran no tiene la mayoría y anuncia cosas que va a hacer cuando no tiene un socio con el que hacerlas".

Maroto ha vuelto a poner sobre la mesa el documento de 10 puntos que ya presentó a Urtaran tras las elecciones de mayo, que incluye propuestas en materia económica, de planeamiento, inversiones y política social. "Nos prestamos a negociar desde ya para ver en cuánto reducimos el IBI, el Impuesto de Vehículos, el de Transmisiones y el de Plusvalías", ha señalado el exalcalde popular, que pretende que los proyectos que puso en marcha durante los últimos cuatro años lleguen a buen puerto.

Ahorro "14 veces superior" al de 2010

Preguntado por el informe que el nuevo equipo de gobierno ha solicitado al interventor municipal ante la sospecha de que el PP ha maquillado las cuentas, Maroto ha señalado que el mismo interventor ha elaborado otro estudio a petición suya en el que se demuestra que ahorro en 2014 fue "14 veces superior" al de 2010. "Entonces había un déficit de más de 43 millones y lo hemos dejado en superávit", ha recalcado Maroto, quien ha recordado al alcalde que, aunque "faltan 6 millones de euros" en la sociedad municipal de autobuses (Tuvisa), en Amvisa, la del agua, "hay 50 millones". "Parece que Urtaran quiere pintar una situación especialmente complicada para decir que la culpa es del PP y que tiene que pactar con Bildu", ha opinado.

Tras recalcar que su presencia en Madrid como miembro de la dirección nacional del PP no reducirá su participación en el Ayuntamiento de Vitoria, ha reclamado a Urtaran que consiga del Gobierno Vasco "al menos la misma cantidad" que él logró, 60 millones de euros, y le ha pedido que "no se esconda debajo de la alfombra cuando le digan los de su partido que no le dan (dinero) porque toca dárselo a Bilbao, como siempre".