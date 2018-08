Política

Olano busca superar la identificación entre política y corrupción

Agencias | Redacción

09/07/2015

El diputado general de Gipuzkoa cree que no va a haber dificultades con el PSE en el equipo de gobierno y asegura que van a solucionar "el problema" de los residuos.

El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, ha señalado este jueves que las medidas tomadas por el nuevo equipo de Gobierno foral y que se plasmarán en un código ético están dirigidas a superar "la identificación de los políticos con la corrupción" que los ciudadanos hacen "de manera directa", y ha apostado por "hacer las cosas de manera natural y normal". Olano se ha referido así, en una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, a las medidas como la supresión de las tarjetas de los diputados forales que el nuevo Gobierno foral del PNV ha tomado y que fueron anunciadas este miércoles.

Olano ha afirmado que existe una percepción por parte de los ciudadanos, "seguramente distorsionada", de que "los políticos vivimos de cierta manera, que vivimos muy fácil, pagando siempre las comidas con tarjeta, y nosotros no vivimos así". En Gipuzkoa, y en Euskadi en general, ha señalado, “los políticos tenemos un carácter parecido al de la gente. Hemos nacido en el pueblo y volveremos al pueblo cuando abandonemos nuestra responsabilidad. No somos distintos. Entonces, la gente habitualmente tiene una vida muy austera, y por eso, también nosotros, cuando gestionamos lo público, no hacemos un mal uso del dinero público, pero la gente tiene esa imagen y hemos dado unos pasos para corregirlo", ha explicado.

Gobierno con el PSE y solución para los residuos

Por otro lado, Markel Olano ha considerado que no habrá dificultades internas en el nuevo equipo de Gobierno, formado por PNV y PSE-EE, en el ámbito de la gestión, porque ambas partes han mostrado "flexibilidad" en sus posturas en las negociaciones para llegar al acuerdo de legislatura y porque, tras cuatro años en la oposición, jeltzales y socialistas "poco a poco hemos ido unificando posiciones y líneas políticas principales".

Además, el diputado general de Gipuzkoa ha subrayado que el nuevo Gobierno foral va a solucionar en esta legislatura "el problema" de los residuos y que "no va a continuar dando vueltas a esta cuestión", con la puesta en marcha de la nueva planta incineradora "como estaba previsto y con las actualizaciones correspondientes". En concreto, ha explicado que hasta final de años van a definir las necesidades "a medio y largo plazo" que tiene Gipuzkoa en esta cuestión, y que, tras esa definición, pondrán en marcha "las infraestructuras necesarias".

