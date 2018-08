Política

Entrevista en Radio Euskadi

Maneiro: 'No nos arrepentimos de no haber concurrido con Ciudadanos'

Agencias | Redacción

14/07/2015

Afirma que la nueva dirección de UPyD tratará de no hablar "tanto por encima del hombro como quizás en demasiadas ocasiones hemos hecho".

El parlamentario vasco de UPyD y número dos de ese partido, Gorka Maneiro, ha afirmado hoy que su formación no se arrepiente por no haber concurrido en coalición con Ciudadanos en las últimas elecciones y ha confiado en ilusionar a los ciudadanos con "un nuevo discurso".

Tras los malos resultados de UPD en los comicios de mayo, UPyD cerró su Congreso Extraordinario celebrado el pasado fin de semana con la elección de la candidatura encabezada por Andrés Herzog, y con Gorka Maneiro y Maite Pagazaurtundua, para dirigir la formación.

Maneiro asume así el cargo de responsable de Programa y Acción Política y portavoz adjunto del partido, después de que su lista se impusiera a otras tres candidaturas, una de las cuales encabezada por Irene Lozano.

En una entrevista en Radio Euskadi, Maneiro ha afirmado que tras ese congreso en UPyD "no sobra nadie", ha valorado "el magnífico trabajo en el Congreso de Irene Lozano" y le ha pedido "que continúe".

Maneiro ha asegurado que UPyD no se arrepiente por no haber alcanzado un acuerdo con Ciudadanos para conformar una coalición electoral ya que, a su juicio, representan proyectos políticos "distintos" y, ha dicho, "no queremos disolvernos en una cosa diferente a la que somos".

Ha dicho que buscará "unir a la afiliación y tratará de "escuchar más y no hablando tanto por encima del hombro como quizás en demasiadas ocasiones hemos hecho". Maneiro ha adelantado que Rosa Díez ha dejado la dirección pero seguirá dentro de la formación como una afiliada y "opinando" cuando lo considere.