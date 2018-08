Política

Gobierno de Navarra

María José Beaumont pide ser juzgada por sus actos

Agencias | Redacción

22/07/2015

La próxima consejera de Interior ha explicado que quienes han dicho que pertenece a EH Bildu "o no saben lo que dicen o no les importa faltar a la verdad a sabiendas de lo que hacen".

La nueva consejera de Interior del Gobierno de Navarra, María José Beaumont, que este jueves tomará posesión del cargo, ha pedido ser juzgada por sus actuaciones y no por el hecho de haber sido propuesta por EH Bildu, al tiempo que ha destacado que no llega a la Consejería con ninguna "encomienda política".

Tras el acto de toma de posesión de Uxue Barkos como presidenta del Gobierno foral, Beaumont ha leído ante los medios de comunicación un escrito en el que recuerda que, en todo caso, EH Bildu ha suscrito un acuerdo programático cuyo epígrafe sobre pluralidad, convivencia, paz y víctimas "es claro y explícito", lo suscribe en su integridad y a él se remite.

Beaumont ha asegurado que no desea "polemizar" con quienes han censurado su designación y se va a dedicar exclusivamente a "trabajar en las áreas de dicha consejería y con el personal adscrito a la misma", al que ya conoce en parte y aprecia su trabajo.

?Mienten?

La próxima consejera de Interior ha aseverado que no pertenece ni ha pertenecido nunca a ningún partido político, por lo que quienes hablan desde esa perspectiva "o no saben lo que dicen o no les importa faltar a la verdad -y eso en esta tierra se llama mentir- a sabiendas de lo que hacen".

"Eso solo descalifica de entrada a quienes así hablan de mí", ha declarado. Beaumont ha apuntado que solo pueden hablar de ella con conocimiento de causa quienes le conocen personal o profesionalmente, entre los que no incluye a quienes le han criticado en los últimos días.

También ha señalado que los cuatro partidos firmantes del acuerdo programático (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra) "tienen un claro compromiso por la defensa de los derechos humanos para todas las personas, que es en lo que yo vengo trabajando desde siempre".

"Ese es mi compromiso, el de hacerlo ahora desde la Consejería, aunque lo cierto es que también es un derecho humano fundamental el de la dignidad de las personas, y en mi caso éste ha sido vapuleado y pisoteado desde el minuto uno", ha destacado.