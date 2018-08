Política

Barkos: 'Felipe VI ve que tiempos nuevos piden soluciones nuevas'

28/07/2015

La nueva presidenta de Navarra, recibida este martes por el rey de España en Madrid, ha trasladado al monarca sus quejas por lo sucedido hace unos días en las Bardenas.

"He encontrado a un interlocutor absolutamente convencido de que ante tiempos nuevos se requieren soluciones y posiciones nuevas", ha dicho hoy la nueva presidenta de Navarra, Uxue Barkos, tras reunirse durante una hora con el Rey en el Palacio de la Zarzuela.

Barkos, primera nacionalista que preside Navarra, ha trasladado a don Felipe algunas preocupaciones, como las críticas de índole "artificial" que a su juicio recibe el nuevo Ejecutivo foral, o sus quejas por el suceso ocurrido la semana pasada en las Bardenas Reales, donde un turista resultó herido leve de bala en unas maniobras militares.

En la entrevista, celebrada según sus palabras en un tono de "absoluta cordialidad", ambos han compartido, "desde posiciones diferentes", ha apuntado, el convencimiento de que "desde la gestión política" e institucional "hay que buscar respuestas nuevas a tiempos nuevos".

Suceso de las Bardenas

Lo ocurrido en el Parque Natural de las Bardenas Reales ha ocupado también parte de la conversación, ya que se trata de un suceso que considera "desgraciado" y "triste" porque podría haber derivado en una tragedia al alcanzar una bala a un turista que estaba fuera del polígono de tiro situado en el paraje.

"Tener un polígono de tiro con fuego real en el centro de un parque natural a mí personalmente me parece una perversión", ha remarcado mientras explicaba que había planteado al jefe del Estado la necesidad de conocer los informes sobre lo ocurrido, revisar su situación y exigir seguridad "en términos muy contundentes".

Han hablado también el Rey y la presidenta de Navarra sobre el Premio Príncipe de Viana que anualmente concede el Gobierno foral y que se entrega en el Monasterio de Leyre bajo presidencia de don Felipe, pero no ha querido aportar muchos datos sobre este aspecto de su entrevista. Así ha apuntado que, a casi un año vista de la ceremonia del próximo premio, "no corresponde" ahora plantearse si se va a invitar o no al Monarca, y ha señalado que a ella no le corresponde desvelar las opiniones que haya podido trasladarle Felipe VI.