Petición al Reino Unido

La AN pide tomar declaración a Troitiño por videoconferencia

AGENCIAS | REDACCIÓN

15/08/2015

Además, el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, le comunicará su procesamiento por delitos de pertenencia a organización terrorista y falsificación de documentos.

El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha librado una comisión rogatoria urgente a Reino Unido para tomar declaración por videoconferencia a Antton Troitiño Arranz y comunicarle su procesamiento por delitos de pertenencia a organización terrorista y falsificación de documentos.

En un auto, el magistrado, que considera que Troitiño se reintegró en ETA tras su salida de la cárcel en 2011, pide a las autoridades británicas que realicen los preparativos para que la videoconferencia se realice a las 12:00 horas del próximo 10 de septiembre.

Troitiño se trasladó al Reino Unido con pasaporte falso en 2011, tras cumplir en España una pena de 24 años de cárcel por atentados cometidos en los años 80.

De la Mata ha tomado esta decisión después de que la Fiscalía británica le comunicara ayer que no recurrirá ante el Tribunal Supremo de ese país la decisión de denegar la extradición a España del convicto Troitiño dictaminada por el Tribunal Superior de Londres el 31 de julio.

De la Mata considera que su presencia física ante el tribunal de enjuiciamiento es, de acuerdo con la ley, "completamente inexcusable", lo que obligará en su día al tribunal de la Audiencia Nacional, en el caso de que el procesado no comparezca voluntariamente, a solicitar su detención y entrega.

No obstante, el magistrado explica que mantiene la orden internacional de detención de Troitiño, ya que no comparte la decisión británica de no entregarle y que, de acuerdo a la legislación española, éste continúa en situación de fuga y sustracción a la acción de la justicia.

El juez recuerda en el auto que la instrucción ha concluido indiciariamente que Troitiño se reintegró en ETA después de su salida de prisión en España el 13 de abril de 2011, pasando a la clandestinidad tras ser ordenada su busca y captura por la Audiencia Nacional.

Troitiño fue autor, entre otros, de un atentado en 1986 contra un autobús de la Guardia Civil en la plaza de República Dominicana de Madrid en el que murieron doce agentes y hubo más de medio centenar de heridos.