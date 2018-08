Política

Ezenarro: no hay justificación para no asistir a homenajes de víctimas

Agencias | Redacción

16/08/2015

La directora de la Instituto de la Memoria cree que hay que "aprender de lo que ha ocurrido" para "no volver a repetirlo nunca más".

La directora de la Instituto de la Memoria, Aintzane Ezenarro, ha afirmado que no hay argumento que justifique no asistir a actos de homenaje a víctimas de la violencia y ha añadido que la sociedad "juzgará" a quien no asista.

En una entrevista ha afirmado, ante la ausencia de Sortu en el homenaje a Joxe Mari Korta, empresario asesinado hace 15 años por ETA, que el país tiene que "recordar y hacer memoria de lo que ha ocurrido" por la "dignidad" que merecen las victimas y el derecho a la memoria que tienen. Además, cree que hay que "aprender de lo que ha ocurrido" para "no volver a repetirlo nunca más".

"Nosotros como sociedad y, desde las propias instituciones, tenemos que promover actos de conmemoración, memoria y así seguiremos", ha añadido.

Ezenarro ha manifestado que, en esos actos, "cada uno se retrata" y, si hay personas o sensibilidades políticas que no acuden y "tampoco explican" la razón de no hacerlo, la propia sociedad "sabrá juzgar qué es lo que está pasando". "Yo creo que tenemos que participar todos, que no hay ningún argumento para justificar la ausencia en esos actos de conmemoración y, por tanto, cada uno se retrata", ha añadido.

Por otra parte, Ezenarro ha explicado que en los últimos meses han desarrollado un proyecto de cara a la culminación del mapa de la Memoria que consiste en recoger "retratos de la vulneración del derecho a la vida, pueblo a pueblo". Según ha precisado, se han recogido, desde 1970 hasta el año 2010, todos los casos en los que se ha vulnerado ese derecho por parte de ETA, grupos como el GAL o el Batallón Vasco Español, además de por "abusos policiales". Asimismo, ha recordado que para el 10 de noviembre está prevista la inauguración de la sede del Instituto de la Memoria en Bilbao y se están dando los "pasos previos" como la adecuación de la sede, los trámites legales y los relativos al personal. Ezenarro ha afirmado que se desarrollará "todo en orden" para el 10 de noviembre y se podrán presentar los primeros proyectos.

Aintzane Ezenarro ha manifestado que el Instituto de la Memoria y el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo no son dos "proyectos confrontados" que tendrán que "colaborar" y cree que será una colaboración "fructífera". Ha añadido que el PP, aunque votó en contra de la Ley de creación del Instituto de la Memoria, les ha comunicado que "van a estar" y han designado a la persona que les representará en la dirección de este órgano.