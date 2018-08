Política

Asiron dice que irá a todos los homenajes si las familias no se oponen

Agencias | Redacción

17/08/2015

Por otra parte, ha afirmado que no es partidario de prohibir los festejos taurinos "como tales", sino de que en cada localidad "las tradiciones y el peso que tienen sean medidos".

El alcalde de Pamplona/Iruñea, Joseba Asiron (EH Bildu), ha indicado que tiene previsto acudir a los homenajes a todas las víctimas del terrorismo que se produzcan en Pamplona/Iruñea "siempre que por parte de las familias no haya algún tipo de reparo".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, ha considerado una "obligación" estar con las víctimas que han sufrido "los tiempos de los enfrentamientos" a lo largo de unos años que han sido "profundamente violentos".

Cuestionado por la actitud de EH Bildu durante el homenaje al empresario Joxe Mari Korta, asesinado por ETA, Asiron ha reconocido que no conoce las "circunstancias concretas" del mismo y ha incidido en que, "en algún caso más cercano" a Pamplona, se han producido "reparos o negativa a que determinados sectores acudan a los homenajes" a víctimas.

"Nuestra obligación en este nuevo escenario es estar con toda la gente que ha sufrido en Euskal Herria en los tiempos de los enfrentamientos. Tenemos que estar siempre con quienes han sufrido", ha defendido, para añadir que "venimos de unos años que han sido profundamente violentos y la ciudadanía ha padecido esa violencia cruzada, que no ha sido en un solo sentido, ya que ha habido muchos tipos de violencias".

No se prohibirán los toros

Por otra parte, Asiron ha afirmado que prohibir los toros en Pamplona sería igual de "ridículo" que implantar un encierro en Donostia-San Sebastián. Por ello, ha afirmado que no es partidario de prohibir los festejos taurinos "como tales", sino de que en cada localidad "las tradiciones y el peso que tienen sean medidos".

En la mencionada entrevista en Radio Euskadi, el alcalde de la capital navarra ha reconocido ser aficionado a los toros "del 7 al 14 de julio", durante las fiestas de San Fermín, mientras que el resto del año no lo es "demasiado". "He sido joven y he ido a los toros muchas veces con mis amigos y me lo he pasado muy bien. Tengo un abono desde hace 33 años", ha añadido.

Además, no cree que ésta sea "una demanda prioritaria" de la sociedad pamplonesa y "si ahora suprimiésemos por decreto el encierro, encierrillo y las corridas de toros, tendríamos que replantear todas las fiestas de San Fermín desde su inicio".