Política

Encuentro en Bilbao

EH Bildu espera que la reunión de alcaldes sea 'un papel en blanco'

REDACCIÓN

03/09/2015

La coalición de la izquierda abertzale valoran 'positivamente' la iniciativa de mañana, 'siempre estableciendo como fundamento la búsqueda del consenso interinstitucional'.

El alcalde Renteria Julen Mendoza y el alcalde de Hernani Luis Intxauspe, ambos de EH Bildu, esperan que la coalición espera que el encuentro de alcaldes que tendrá lugar mañana en Bilbao para tratar el tema de las víctimas "sea un papel en blanco donde todos y todas escribamos la hoja de ruta de la colaboración interinstitucional en materia de pacificación y convivencia".



Mendoza e Intxauspe valoran "positivamente" la iniciativa de mañana, "siempre estableciendo como fundamento la búsqueda del consenso interinstitucional". "Ahora bien, consideramos que la iniciativa habría de haber contado con un previo, que no ha existido, no mediático y sincero de la búsqueda de consensos con los Ayuntamientos, si es ese por lo menos el objetivo que se busca", han destacado.



El lehendakari, Iñigo Urkullu, y el Secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, entregarán mañana a 128 alcaldes un documento con las víctimas asesinadas en cada uno de sus municipios en los últimos 50 años y que llevará el título de "Retratos Municipales de la Vulneración del Derecho a la Vida". El acto tendrá lugar en la futura sede de Gerora- el Instituto vasco de la Memoria.



EH Bildu aboga por "el diálogo político inclusivo y no excluyente como mecanismo para la construcción de consensos y confianzas en la construcción de la paz". En este sentido, la coalición considera que "ninguna iniciativa puede tener preestablecido un final antes de comenzar, ni la iniciativa que se desarrollará mañana, ni las que se pudieran desarrollar en el futuro".

Los dos alcaldes creen "en la participación y en la importancia de los Ayuntamientos en la construcción y consolidación de la paz, y especialmente en políticas de promoción de la reconciliación y de la convivencia" ya que los ayuntamientos son "la institución más cercana a la ciudadanía, y somos por tanto los y las que mejor conocemos cuáles son las heridas abiertas a nivel de calle".



EH Bildu entiende que los Retratos Municipales de la vulneración del derecho a la vida son un primer paso en el reconocimiento de todo lo que ha ocurrido en este país, pero recuerda que "el sufrimiento padecido en este país ha tenido diferentes expresiones". "Todas ellas, sin exclusiones ni intereses políticos, con absoluta honestidad, sin miedo, habrán de ser investigadas y expuestas. Solo mediante un ejercicio sincero de la recuperación del pasado podremos establecer unas bases sólidas para la construcción del futuro", han concluido los alcaldes de la izquierda abertzale.