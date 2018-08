Política

Los alcaldes valoran el encuentro y lamentan la ausencia del PP

REDACCIÓN

04/09/2015

Santano (PSE-EE), Mendoza (EH Bildu) y Aburto (PNV) han participado en el acto de entrega del documento 'Retratos municipales de las vulneraciones del derecho a la vida en el caso vasco (1960-2010)'.

El alcalde de Irún, José Antonio Santano (PSE-EE), ha pedido hoy "la deslegitimación y condena de la actividad de ETA tenga lugar también por parte de quienes la ampararon o defendieron", en el camino hacia la convivencia y la concordia en la sociedad vasca.

En su intervención como representante del PSE en el acto convocado por el lehendakari para entregar a los alcaldes los documentos que recogen las víctimas mortales de la violencia en la CAV en cada municipio desde 1960, Santano ha reprochado que no se haya invitado al encuentro a representantes municipales del PP, partido que "más concejales ha visto asesinados", ha recordado.

Ha coincidido con el lehendakari en la necesidad del reconocimiento del sufrimiento de todas víctimas, tanto las de ETA, como las del GAL o el Batallón Vasco Español pero, ha incidido en que las de la banda terrorista sumaron a ese sufrimiento años de "aislamiento e indiferencia social".

Por su parte, el regidor de EH Bildu en Errenteria Julen Mendoza, ha asegurado que los alacaldes de EH Bildu "harán lo que esté en sus manos" para "romper las fronteras de la solidaridad y construir una memoria compartida". También ha afirmado que no imagina "una paz construida, sin gente del PP o PSOE" y "tampoco de EH Bildu".

Mendoza ha destacado que el conjunto de la sociedad "no dimensionamos lo suficiente el sufrimiento padecido por aquellos que entendíamos como los otros u otras. No lo hicimos en el conjunto de la sociedad, no solo en una parte de la sociedad?. En ese sentido, el alcalde de Errenteria considera que tenemos la oportunidad de corregir ese error, ?de acercarnos desde lo más profundo y de la manera más honesta, auténtica, sin corsés políticos, a todos esos sufrimientos, todos, sin exclusión alguna. No cometamos el mismo error en estos tiempos de la construcción de la paz".

El último en tomar la palabra ha sido Juan María Aburto (PNV), alcalde de Bilbao. El dirigente jeltzale ha asegurado que "las víctimas de cualquier tipo de violencia deben de ser un punto de encuentro, y no un espacio de confrontación". Ha advertido, asimismo, que para construir una sociedad inclusiva es "necesario deslegitimar la violencia" y acrecentar la convivencia".

Aburto ha pedido la deslegitimación de la violencia y el reconocimiento del daño causado. Ha señalado que centrará sus esfuerzos en buscar consensos con la oposición para que el tema de las víctimas y su memoria quede fuera de toda discusión política.

Etxerat pide incluir a familiares de presos fallecidos por la dispersión

Por otro lado, Etxerat, la asociación de familiares y allegados de presos vascos, han reclamado que un total de 16 familiares de presos, fallecidos en accidente de tráfico "a causa de la dispersión", sean añadidos al Mapa de la Memoria que lleva a cabo el Gobierno vasco.

Representantes de Etxerat se han concentrado este viernes en la Gran Vía de Bilbao, a escasos metros del Instituto de la Memoria en Bilbao, donde el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha mantenido un encuentro con más de un centenar de alcaldes para abordar asuntos relativos a las políticas de memoria y reconocimiento a las víctimas.

"El sufrimiento de los más allegados de las víctimas a causa de la política de dispersión se tiene que reconocer y se tiene que acabar de una vez por todas", ha defendido el portavoz de la asociación, Urtzi Errazkin, quien ha incidido en que de no ser así "no podríamos llegar a hacer un mapa realmente verdadero de lo que ha pasado en este país".

Asimismo, ha recordado que este mismo viernes otras 700 familias viajarán por carretera para visitar a familiares presos, por lo que "van a tener que sufrir lo que es la política de dispersión". "Esperemos que no haya más víctimas", ha finalizado.

Los padres de Iñigo Cabacas reclaman justicia

Por su parte, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado a los padres de Iñigo Cabacas que "el primer interesado" en que la Justicia resuelva "cuanto antes" el caso de su hijo es el Gobierno vasco.

Urkullu ha conversado durante unos minutos, antes de iniciar su encuentro con alcaldes vascos sobre memoria y víctimas, con los padres del joven hincha del Athletic que falleció en abril de 2012 tras recibir el impacto de una pelota de goma al finalizar el encuentro entre el club rojiblanco y el Schalke 04 en las inmediaciones del estadio de San Mamés en abril de 2012.

Los padres de Iñigo Cabacas esperaban al lehendakari a la entrada del Instituto de la Memoria, en Bilbao, portando una pancarta con una foto de su hijo y la reclamación de 'Justizia orain'.

Urkullu les ha atendido durante unos minutos y, ante su petición de que la justicia "resuelva cuanto antes" el caso de su hijo, les ha asegurado que en el Gobierno vasco son "los primeros interesados en que esto se resuelva".

Según les ha trasladado, "no es responsalidad nuestra que la justicia se pronuncie cuento antes, no depende del Gobierno vasco". No obstante, ha asegurado estar "a favor de que se resuelva judicialmente" a la mayor brevedad.