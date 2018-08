Política

Homenaje en Leitza

Autoridades y familiares recuerdan a una víctima de ETA en Leitza

agencias | redacción

24/09/2015

La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, ha participado en el acto, y la viuda del Guardia Civil asesinado, Juan Carlos Beiro, le ha recriminado que gobierne "con quienes justifican a ETA".

Las principales autoridades navarras, encabezadas por la presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, familiares y vecinos de Leitza han participado hoy en un homenaje al cabo de la Guardia Civil Juan Carlos Beiro, asesinado por ETA hace trece años con una bomba-trampa a las afueras de la localidad.

Tras una ceremonia religiosa en la iglesia del pueblo, autoridades, vecinos y familiares de Beiro, entre los que se encontraba su viuda, María José Rama, se han dirigido hasta el lugar en el que una bomba colocada en una pancarta de apoyo a ETA mató al agente el 24 de septiembre de 2002.

La viuda, que ha estado acompañada por sus hijos y por los padres del guardia civil, entre otros familiares, ha tomado la palabra para destacar que en los últimos años "las cosas han cambiado en Navarra", también en Leitza, donde "hay personas que hasta hoy nunca habían venido a este homenaje".

Ha afirmado que tiene preguntas en la cabeza y "no puedo dejar de decirlas en voz alta". "Me pregunto cómo es posible que personas que no llaman al terrorismo por su nombre pretendan honrar la memoria de una víctima. Me pregunto qué pensaría Carlos si viese que quienes desacreditan el trabajo de sus compañeros vienen hoy al sitio donde lo mataron por ser, precisamente, un guardia civil", ha dicho, para continuar que "me pregunto cómo alguien que se apoya en quienes justifican a ETA para presidir un Gobierno puede venir a un homenaje a un asesinado".