Alfonso Alonso será el nuevo presidente del PP vasco

Agencias | Redacción

15/10/2015

El ministro de Sanidad y presidente del PP de Álava, Alfonso Alonso, será el próximo líder del Partido Popular vasco, después de que Arantza Quiroga anunciase que dimitía de su cargo.

El ministro de Sanidad español, Alfonso Alonso, será el sustituto de Arantza Quiroga en la Presidencia del PP vasco, según ha anunciado hoy la secretaria general del partido, Nerea Llanos, quien ha explicado que es el candidato "consensuado" tras el acuerdo alcanzado esta mañana entre los dirigentes del partido en Euskadi, reunidos en el Parlamento Vasco.

Las primeras palabras de Alonso tras su nominación han sido para agradecer la "confianza" que han depositado en él sus compañeros de partido y la "rapidez" con la que se ha llegado a un acuerdo tras la dimisión ayer de Quiroga.

Alonso, que será nombrado formalmente mañana por la Junta Directiva del PP de Euskadi, ha anunciado que asume el cargo "con mucha ilusión" y ha ensalzado el papel "valiente" que ha desarrollado durante esta crisis del partido de Nerea Llanos, con quien seguirá contando como secretaria general.

Alonso, cuya candidatura ya ha sido comunicada a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha comparecido ante numerosos medios de comunicación que se han congregado hoy en la Cámara vasca, donde se ha reunido la cúpula del PP para buscar un relevo para Quiroga.

El ministro ha llegado al Parlamento pasadas las doce del mediodía y unas dos horas después, el PP ya ha anunciado que será él encargado de liderar esta formación en Euskadi a partir de ahora, a falta de la ratificación oficial de mañana.

Muchos retos

Alonso ha reconocido que hoy ha sido un día "importante" y que ahora "toca ponerse a trabajar, afianzar el proyecto y estar unidos". Ha señalado que los populares tienen "muchos retos por delante" pero que la "prioridad" son las elecciones generales del próximo 20 de diciembre.

"Este partido tiene que sumar y contribuir a un proyecto nacional para que podamos volver a situar a Mariano Rajoy al frente de la Presidencia del Gobierno", ha dicho.

También ha dicho que quiere un partido que "apueste por el diálogo, el encuentro, el entendimiento y la convivencia", pero siempre desde "la defensa" de la trayectoria del PP. "Buscaremos el entendimiento y diálogo con otras fuerzas políticas para aportar siempre en positivo", ha añadido.

Ha incidido en que existe "confianza, proyecto, personas y trabajo" en el PP de Euskadi y ha asegurado que pondrá toda su "implicación" para "hacer más fuerte" al partido y dar "cabida a todas las expresiones".

Compatibilizará el cargo con el de ministro

El futuro presidente del PP vasco compatibilizará este cargo con el de ministro de Sanidad, algo en lo que no será "pionero" porque el titular de Industria, José Manuel Soria, dirige también el PP de Canarias. En cualquier caso no seguirá al frente de la Presidencia del partido en Araba, aunque los populares aún no han informado sobre quién ocupará este cargo.

Alonso ha puesto en valor los "activos" que hay en el PP vasco y ha destacado especialmente el papel de los alaveses Javier Maroto, vicesecretario sectorial del PP y exalcalde de Vitoria-Gasteiz, y Javier Andrés, exdiputado general de Araba, que son dos "auténticas referencias".