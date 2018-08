Política

Juicio en la AN

Los miembros de Askapena niegan cualquier relación con ETA

Agencias | Redacción

20/10/2015

Aritz Gamboa y David Soto afirman que su trabajo en Askapena se centra en la solidaridad internacionalista.

La Audiencia Nacional ha reanudado este martes el juicio contra los cinco miembros de la organización internacionalista Askapena acusados de un presunto delito de colaboración armada. Tras la declaración ayer de Walter Wendelin, Gabi Basañez y Unai Vázquez, hoy ha sido el turno de David Soto y Aritz Gamboa. Ambos han negado haber colaborado con ETA y han asegurado que su trabajo se limitaban a la solidaridad internacionalista.

Wendelin, Basáñez, Vázquez, Soto y Gamboa fueron detenidos el 28 de septiembre de 2010 en una operación policial. El fiscal pide seis años de prisión por colaboración con organización armada.

El presidente del tribunal, Javier Martínez Lázaro, ha preguntado insistentemente a Aritz Gamboa sobre su supuesta colaboración con ETA y ha intentado recabar una condena expresa de los atentados de la organización. El acusado, por su parte, ha insistido en que Askapena "nunca ha colaborado con ETA" y ha negado que haya recibido ninguna orden de la organización armada, y ha asegurado que no conoce ninguna vía de contacto entre ETA y Askapena.

A preguntas de su abogada Amaia Izko, Gamboa ha aclarado que Askapena "habla de una posición ideológica o de un proyecto político" con la izquierda abertzale, pero no "de justificación ni apoyo".

Poco antes, declaraba David Soto, que ha asegurado que ETA no ha dado "órdenes ni ningún tipo de apoyo" a la organización, como tampoco lo han hecho de Batasuna o de EKIN. "No tenemos absolutamente nada que ver con la actividad de una banda armada. Askapena no tiene ninguna relación con ETA y yo tampoco", ha recalcado.

Soto ha reconocido haber mantenido "multitud" de encuentros con muchas organizaciones, como Batasuna o Segi, que tienen su "autonomía" y con las que ha dicho compartir su apuesta por la construcción de una "Euskal Herria independiente basada en el socialismo con valores internacionalistas, feministas y ecologistas".

Ha recordado que decidió integrarse en Askapena en 1997 a raíz de la revolución sandinista de Nicaragua "que marcó a una generación como referente de la defensa del movimiento popular", y que estuvo en la misma hasta 2007.

Aitor Merino apoya a los encausados

El actor y director de cine Aitor Merino, codirector y protagonista de Asier eta biok, ha asistido hoy al juicio para mostrar su apoyo a Askapena y solidaridad a los cinco encausados. A su llegada a la sede de la Audiencia en San Fernando de Henares (Madrid) ha comentado que acudía "para ver qué farsa se representa".

A las puertas de la Audiencia Nacional, el director donostiarra ha opinado que este juicio tiene un carácter "político", "se parece mucho al teatro" y responde a un escenario "obsoleto". "Sospecho que el final ya está escrito y vamos a ver qué tipo de farsa es la que se representa", ha dicho.

nta", ha dicho.