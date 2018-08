Política

'Caso Bateragune'

Estrasburgo admite parcialmente a trámite el recurso de Otegi

AGENCIAS | REDACCIÓN

26/11/2015

El tribunal aplazará su resolución sobre si el juicio vulneró los derechos fundamentales del líder de la izquierda abertzale, y ha rechazado los demás motivos alegados.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha acordado este jueves aplazar su resolución sobre si el juicio al que fue sometido el que fuera portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, en prisión desde 2009, por el denominado caso Bateragune, vulneró sus derechos fundamentales, admitiendo a trámite parcialmente el recurso.

El tribunal europeo ha rechazado por unanimidad el resto de motivos por los que la defensa de Otegi recurrió a Estrasburgo: supuesta parcialidad del presidente y un magistrado del Tribunal Constitucional.

Según la decisión, el TEDH "aplaza el examen de la demanda referida a la supuesta violación del artículo 6.1 de la Convención en relación con el proceso judicial llevado a cabo ante la Audiencia Nacional". Al mismo tiempo, declara el resto de la demanda "inadmisible".

De este modo, la Corte europea acepta revisar la alegación del derecho a un juicio justo frente a la invocada "carencia de imparcialidad" de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional en el fallo de 2009 contra los cinco demandantes.

La Sala Tercera del TEDH ha preguntado al Gobierno español si el proceso criminal contra los demandantes ante la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional "fue conforme al derecho de los demandantes a un juicio justo ante un tribunal imparcial".

También pregunta si Díaz Usabiaga agotó los recursos en los tribunales nacionales, tal como se requiere para acudir al Tribunal de Estrasburgo.

La defensa de Otegi, actualmente en prisión por esta condena, invocó su derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia, por la participación de la magistrada Ángela Murillo en el tribunal que le condenó.

Murillo había preguntado a Otegi en otra causa si condenaba el terrorismo. Tras su silencio, afirmó: "Ya sabía yo que no me iba a contestar a esa pregunta".

En cuanto a la alegación de parcialidad del presidente del TC, Ángel Pérez de los Cobos, la decisión concluye que el TEDH "no puede aceptar que el mero hecho de que P.C. haya sido miembro del Partido Popular sea suficiente para albergar dudas sobre su imparcialidad".

Por ello, acuerda que en ese aspecto la demanda está "manifiestamente mal fundada" y la rechaza, al igual que la del magistrado N.R., en referencia a Antonio Narváez Rodríguez.

Tras comunicar al Estado la parte del recurso que no ha considerado inadmisible, la Corte se pronunciará sobre la misma en los próximos meses, mediante decisión (no admisión y archivo de la demanda) o sentencia (vulneración o no por parte del Estado).

Si finalmente el Tribunal con sede en Estrasburgo le da la razón, su estancia en prisión sólo se acortaría unos meses, ya que fue condenado por el Tribunal Supremo a seis años de cárcel que cumplen la próxima primavera.

Concretamente, el exdirigente de Batasuna saldrá de prisión el 28 de marzo, según la nueva liquidación de condena que le ha hecho la Audiencia Nacional al estimar el recurso que interpuso para que le descontaran de la pena de 10 años por el caso Bateragune las comparecencias apud acta (ante el juzgado), aunque, en principio, no podrá tener ningún cargo público hasta 2021.

Goirizelaia: "Indicios de parcialidad"

La abogada Jone Goirizelaia cree que el Tribunal de Estrasburgo ha "apreciado índicios de parcialidad en el Tribunal" que condenó a Arnaldo Otegi por el 'caso Bateragune', pero, en todo caso, ha apuntado que, al aplazarse la resolución del recurso, Otegi tendrá que cumplir la condena que se le impuso y "sus derechos serán restituidos posteriormente", en caso de que el TEDH le dé la razón.

En declaraciones a Radio Euskadi, Goirizelaia ha apuntado que el Tribunal de Estrasburgo deberá "analizar en profundidad" si hubo "falta de imparcialidad" por parte de la magistrada de la Audiencia Nacional Ángela Murillo durante la vista oral en la que se le condenó a seis años y medio de cárcel.

La letrada considera "muy positiva" la decisión de este Tribunal, pero ha destacado que sus resoluciones "tardan mucho tiempo", como se demostró con la 'doctrina Parot'. Por ello, cree que, "desgraciadamente", la condena de Arnaldo Otegi "va a ser cumplida y no va a ser restituido en su derecho" hasta después.

La Cámara vasca pide la liberación de Otegi y Rafa Díez

Por otro lado, el Parlamento Vasco ha vuelto hoy a pedir con los votos a favor de PNV y EH Bildu la excarcelación del dirigente abertzale Arnaldo Otegi y del ex secretario general del sindicato LAB Rafa Díez Usabiaga.

Al igual que sucedió en octubre de 2013, EH Bildu ha hecho esta petición al Parlamento Vasco, que ha sido apoyada por la bancada del PNV, mientras que el resto de partidos -PSE, PP y UPyD- han votado en contra y han censurado que los nacionalistas quieran que la Cámara "supla" a jueces y tribunales.

El parlamentario de EH Bildu, Julen Arzuaga, considera que la decisión del TEDH "deja abierta la puerta a reconocer la arbitrariedad" cometida contra Otegi y el resto de las personas condenadas por esta causa.

Arzuaga ha denunciado que el exlíder de Batasuna ha sido víctima de una "persecución política y juridicial" y de una "conculcación" de sus derechos. Esto, a su juicio, se debe a que los sucesivos gobiernos de España consideraban que, "encerrando a la persona, enterraban el proyecto político que representaba".

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha coincidido con EH Bildu en que este proceso judicial tuvo "un impulso político" que respondía a una "estrategia de Estado" iniciada con la Ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna.

Además, ha afirmado que Otegi y el resto de impulsores del proyecto 'Bateragune' "queriendo dar un empujón político a su mundo", lograron que ETA "desaparezca de nuestras vidas". "¿Dónde está ahí el delito?", se ha preguntado.

Sortu: "Estrasburgo cuestiona la actitud de la Audiencia Nacional"

Por su parte, Sortu ha considerado que la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre Arnaldo Otegi evidencia que "tiene dudas" de que el proceso se hiciera con "garantías e imparcialidad" y ha ratificado que tuvo "únicamente una justificación política".

Amaia Izko ha señalado que aunque Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez ya han cumplido condena y Otegi y Díez permanecerán en prisión, la sentencia "contiene elementos muy importantes" porque "una vez más cuestiona la actitud de la judicatura española y, especialmente, de la Audiencia Nacional hacia el independentismo vasco".

Ha subrayado que Sortu se ratifica en que la detención y encarcelamiento de estos 5 militantes de la izquierda abertzale tuvo "únicamente una justificación política" a la que se puso "un celofán jurídico".

Designado presidente de mesa



Por otro lado, Arnaldo Otegi ha sido designado para presidir una mesa electoral de Elgoibar en las elecciones generales del 20 de diciembre, mandato que evidentemente no podrá cumplir, según ha informado su cuenta de Twitter, gestionada por su hijo.

"Me ha tocado de presidente de mesa el 20D. Una cosa es que tuitee desde la cárcel, pero esto...", ha tuitado el perfil del dirigente abertzale, en tono jocoso.