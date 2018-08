Política

Detenidos en Gipuzkoa

Abogados de los últimos detenidos piden el fin de la incomunicación

Redacción

26/02/2010

Han afirmado que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha abierto una investigación por "malos tratos", que provocaron la hospitalización de José Camacho.

Noticias (1) Detienen a un presunto miembro de ETA en Gipuzkoa

Los abogados de las personas detenidas la pasada semana en Gipuzkoa por su presunta colaboración y pertenencia a ETA, Arantxa Aparicio y Haritz Escudero, han denunciado la aplicación del "régimen de incomunicación" a los arrestados y han solicitado que "se acabe con este espacio de impunidad".

En una rueda de prensa en Hernani, Aparicio y Eskudero han denunciado que su labor como abogados defensores de los cuatro detenidos la pasada semana, Jose Camacho, Euri Albizu, Josune Balda y Juan Mari Mariezkurrena acusados de dar cobijo al presunto miembro de ETA Ibai Beobide, detenido el pasado día 13, así como el arrestado en Girona también por su presunta pertenencia a ETA Faustino Marcos Álvarez, "ha estado limitada y condicionada en todo momento por la incomunicación dictada por el Juzgado de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional".

Aparicio ha explicado que tanto ella como Eskudero solicitaron "la aplicación de una serie de medidas basadas en recomendaciones realizadas por distintos organismos internacionales dedicados a la prevención de la tortura, concretamente las realizadas por el relator de la ONU contra la tortura" y que consisten en "la grabación por videocámara, asistencia del médico de confianza y poner en conocimiento de la familia de los detenidos la situación de éstos".

Sin embargo, ha censurado que "el Juzgado de Instrucción número 2 de la AN no sólo ha aplicado estas recomendaciones sino que ni ha respondido a la solicitud de que se apliquen". "Mientras ha durado la incomunicación no hemos tenido noticia alguna sobre la causa, si bien en los medios de comunicación se han filtrado diversas informaciones", ha denunciado.

Además, ha afirmado que una vez "levantada la incomunicación" los letrados han podido comprobar "los malos tratos de los que han sido objeto los detenidos, interrogatorios ilegales sin presencia de abogados en los que han sufrido golpes y amenazas y vejaciones sexuales", como ejemplo, ha apuntado que José Camacho tuvo que ser hospitalizado.

“Un trato fuera de los límites humanos que les ha llevado a realizar declaraciones autoinculpatorias en comisaría", ha añadido. La abogada ha denunciado que, a pesar de que los detenidos dieron cuenta de estos hechos al médico forense, el juez instructor de la causa Ismael Moreno decidió "mantener la incomunicación durante dos días más" y, tras el relato de los presuntos "malos tratos" por parte de los arrestados y vista "su verosimilitud, se vio obligado a abrir una investigación" al respecto.