La CUP celebra hoy una asamblea decisiva para el futuro de Cataluña

Agencias | Redacción

26/12/2015

Mientras CDC y ERC piden su apoyo, cien concejales de la formación reclaman "generosidad" para pactar con Junts pel Sí. Artur Mas defiende dejar trabajar a la CUP: "Tiene todo el derecho a ello".

La CUP celebra hoy en Sabadell una asamblea decisiva para el futuro de Cataluña; 3.577 personas participarán en la reunión, en la que decidirán si apoyarán a Artur Mas en su investidura. Lo que de determine en la asamblea del domingo marcará el futuro inmediato de la política catalana, que podría tener presidente de la Generalitat en apenas unos días o, por el contrario, encontrarse ante el escenario de una nueva convocatoria electoral.

Los representantes de los partidos soberanistas aprovecharon la tradicional ofrenda floral del día de Navidad ante la tumba del presidente de la Generalitat republicana Francesc Macià para pedir el apoyo de la CUP para investir al futuro presidente de la Generalitat.

El presidente en funciones, Artur Mas, fue el único de los representantes políticos que pasaron por el cementerio de Montjuïc de Barcelona que prefirió no referirse a la asamblea de la CUP que se celebrará el próximo domingo y en la que esta formación tomará una decisión sobre su investidura: "La CUP tiene que hacer su propia reflexión y tomar su decisión sin interferencias, y menos mías. Lo mejor que yo puedo hacer es no hablar de este tema, porque lo que yo diga puede ser interpretado de manera sesgada", señaló Mas.

Los que sí han abordado el tema han sido el coordinador general de CDC, Josep Rull, el cabeza de lista de ERC en las pasadas elecciones generales, Gabriel Rufián, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. La presidenta del Parlament ha dicho que está convencida de que "la CUP estará a la altura del movimiento histórico que estamos viviendo", y "el Año Nuevo nos traerá un presidente para Cataluña". Forcadell ha añadido que el presidente será Artur Mas, porque "es el único candidato propuesto".

"Hay un refrán catalán que dice, 'No dejes nunca lo que ves por lo que no ves', y tenemos una oportunidad que se ve y no podemos dejarla pasar", ha sentenciado.

El coordinador general de CDC, Josep Rull, también ha pedido a la CUP que "no desaproveche este momento histórico", ya que los catalanes tienen "la gran oportunidad de dar un paso adelante". Rull ha insistido en que es necesaria la unidad independentista y que, "ahora, la prioridad" es que los catalanes puedan decidir por sí mismos. "Discutir qué modelo de país queremos cuando quien gobierna es esencialmente Madrid lleva a gestos estériles", ha agregado.

Por su parte, el diputado electo de ERC en el Congreso Gabriel Rufián ha afirmado que espera que la CUP facilite "el acuerdo", porque, en estos momentos, "no deben ganar un partido sino todo el país".

Cien concejales de la CUP piden "generosidad" para pactar con JxS

Un centenar de alcaldes y concejales de la CUP han hecho público un manifiesto en el que piden "generosidad, flexibilidad y empatía" para que su formación llegue a un acuerdo con Junts pel Sí (JxS) que facilite la formación de un gobierno en Cataluña y se eviten unas nuevas elecciones catalanas en marzo.

A horas de que se celebre en Sabadell (Barcelona) una asamblea de la CUP que decidirá sobre la última propuesta de acuerdo presentada por JxS para facilitar la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat, los ediles "cuperos" han suscrito el manifiesto "Ni un paso atrás hacia la independencia", en el que advierten de las consecuencias negativas para el proceso soberanista de una falta de acuerdo entre las dos formaciones independentistas del Parlament.

SCC avisa a empresarios y embajadores del plan de Mas para desintegrar España

Por otro lado, Societat Civil Catalana (SCC) ha enviado una carta a 150 empresarios, embajadores y opinadores en la que les alerta de que en Cataluña hay un "plan detallado para desintegrar el Estado" auspiciado por el president Artur Mas, que ha ofrecido a la CUP un acuerdo de investidura que "destruye España".

La carta, firmada por el presidente de Societat Civil, Rafael Arenas, lleva adjunto el documento con la propuesta de Junts pel Sí (CDC y ERC) a la formación antisistema, la CUP, traducido al castellano y con los párrafos que ha considera "más graves" subrayados en amarillo.

"En Societat Civil Catalana estamos preocupados por la situación política. El desafío secesionista es muestra, a nuestro juicio, de que todos debemos colaborar para conseguir la estabilidad y el progreso de nuestro país", señala Rafael Arenas en la misiva, a la que ha tenido acceso Efe.

SCC recuerda a estas 150 personas influyentes del mundo de la empresa, la economía, los medios de comunicación y la política internacional que el "desafío secesionista" se basa en origen en la resolución rupturista del Parlament aprobada el pasado 9 de noviembre, posteriormente anulada por el Tribunal Constitucional, y que plantea la creación de embajadas, una hacienda catalana, la transferencia de funcionarios y "otras medidas necesarias para la creación de una república catalana".