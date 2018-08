Política

Acto por las víctimas

Ares pide a Batasuna que se pronuncie "sin esperar a un atentado"

Redacción

11/03/2010

Ares cree que si la izquierda abertzale "quiere hacer política tiene que tomar decisiones" y pronunciarse ante la situación que viven "los empresarios extorsionados" o las personas que llevan escolta.

El consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, ha emplazado a la izquierda abertzale a que "levante su voz" y se pronuncie "con toda claridad" en contra de la extorsión, las amenazas y "todo aquello que significa limitar la libertad de la ciudadanía".



Ares ha hecho estas declaraciones durante un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo que ha organizado el Ayuntamiento de Portugalete (Bizkaia) con motivo del Día Europeo de Conmemoración de las Víctimas del Terrorismo.

Ha señalado que "en los últimos años hemos oído demasiados cantos de sirena de aquellos que justifican y amparan la violencia diciendo que querían volver a la actividad política" y ha afirmado que "si quieren hacerlo, son ellos los que tienen que tomar decisiones

porque la palabrería ya no convence a nadie".



Ha asegurado que "no basta con una vacía declaración de intenciones" y ha advertido a la izquierda abertzale de que "si quieren hacer política tiene que actuar" y debe convencer a ETA "de que deje definitivamente la actividad terrorista" o independizarse de la organización armada.



Ares ha considerado "inmorales" las especulaciones sobre la actitud que debería tomar la izquierda abertzale ante una atentado, "como si tuviéramos que esperar a que haya otro muerto sobre la mesa para exigir que se produzca un supuesto desmarque de los radicales abertzales de la banda terrorista ETA".



Para el consejero, este planteamiento "no tiene en cuenta, además, que la violencia se manifiesta todos los días en Euskadi" y ha puesto como ejemplo las personas que necesitan escolta o aquellas que deben "mirar debajo de sus coches cada mañana".

Por ello, ha emplazado a los miembros de la izquierda abertzale "que dicen apostar por la política" a que "levanten su voz, que denuncien esta situación, que se pronuncien con toda claridad en contra de esta situación de amenaza y violencia que persiste en Euskadi".