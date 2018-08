Política

El Gobierno Vasco rechaza la cadena perpetua

Redacción

12/03/2010

Idoia Mendia ha advertido al PP que "el endurecimiento de las penas no es el camino". Ha celebrado la detención ayer del presunto miembro de ETA Andoni Zengotitabengoa en Portugal.

La portavoz del Gobierno Vasco y consejera de Justicia, Idoia Mendia, ha mostrado hoy su rechazo a la cadena perpetua revisable que defiende el PP y ha advertido de que "el endurecimiento de las penas no es el camino".

Mendia ha querido dejar hoy patente la postura del Ejecutivo de Vitoria-Gasteiz ante la reforma del Código Penal, que prevé endurecer las penas para los terroristas, los abusadores de menores y los corruptos.

La consejera ha recordado que existen países en los que el endurecimiento de las penas, incluso la pena capital, no impiden el incremento de la criminalidad, por lo que "no es garantía de menor índice criminal el endurecimiento de las penas". En este sentido, ha explicado además que el Estado español es uno de los que menores índices de criminalidad tienen a pesar de que la población reclusa es de las más altas. "

"El endurecimiento de las penas no es el camino y además no estamos nada de acuerdo con la posición manifestada por el PP y Mariano Rajoy en cuanto a la prisión perpetua", ha dicho.

Mendia ha considerado además que 30 e incluso 40 años de prisión "no van a solucionar el problema nuestro" ya que el Código Penal español "no es vengativo", sino de "busca la reinserción de los presos" y que "no tengan que volver a la cárcel".

Le “alegra” la detención

Mendia ha mostrado hoy la "alegría" del Ejecutivo que dirige Patxi López ante la detención, ayer en Portugal, de Andoni Zengotitabengoa, sobre la que ha explicado que, a su juicio, demuestra que ETA "sigue moviéndose" en suelo luso y francés con "clara intención" de seguir atentando.