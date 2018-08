Política

Formación de gobierno

El rey inicia la ronda de consultas de cara a la investidura

Agencias | Redacción

18/01/2016

EH Bildu y ERC no acudirán. El monarca recibirá al PNV el martes, y el viernes a Iglesias, Sánchez y Rajoy.

El rey Felipe VI ha iniciado este lunes las consultas con los partidos políticos previas a la designación de un candidato al que encargará la formación de Gobierno. ERC y EH Bildu se han autoexcluido de la misma en señal de protesta. El primero lo ha hecho por la negativa del monarca a recibir la semana pasada a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. La coalición abertzale argumenta que sus militantes no se sienten "súbditos" de una monarquía que representa, han dicho, el "mayor símbolo del carácter antidemocrático del Estado español".

Fiel a la tradición que estableció su padre, Juan Carlos I, Felipe VI ha iniciado esta ronda por los partidos más minoritarios en el nuevo Congreso de los Diputados. Así, ha convocado en primer lugar en el Palacio de la Zarzuela al portavoz de Nueva Canarias, Pedro Quevedo.

Quevedo ha desvelado que ha visto al rey "responsabilizado" ante el "complejo panorama" parlamentario derivado de las elecciones del pasado 20 de diciembre.

La ronda se prolongará toda la semana y terminará el viernes con Pablo Iglesias (Podemos) a las 10:00 horas; Pedro Sánchez (PSOE) a las 12:00 horas y Mariano Rajoy (PP) a las 17:00 horas.

En el primer día de estas consultas, el monarca se entrevistará asimismo con el representante de Foro Asturias, Isidro Manuel Martínez, a las 12:00, y la portavoz de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario, Ana Oramas, a las 17:00 horas.

El martes será el turno de UPN (10:00) que ha decidido desplazar a Zarzuela al presidente del partido, Javier Esparza, para subrayar su lealtad a la Corona en un momento en que el Gobierno foral ha vetado a los Reyes en las próximas entregas de los Premios Príncipe de Viana.

Felipe VI recibirá a continuación al portavoz del PNV, Aitor Esteban (17:00 horas), que ha intercambiado por problemas de agenda su cita con la del diputado de IU Alberto Garzón, a quien el Rey verá el miércoles a las 10:00.

El miércoles el Rey recibirá a los representantes de la coalición gallega En Marea y al portavoz de Democracia i Llibertat Francesc Homs. El jueves será el turno de Joan Baldoví (Podemos-Compromís), Xavier Domènech (En Comú-Podem), y de Albert Rivera (Ciudadanos) a las 17 horas.

La ronda concluirá el viernes con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, al que el Rey recibirá a las 10.00 horas. Le seguirá el líder del PSOE, Pedro Sánchez, a las 12.00 horas, y finalmente Mariano Rajoy (PP), a las 17 horas.

Primera sesión de investidura, a finales de enero

Acabada la ronda de consultas, el monarca llamará al presidente del Congreso para comunicar su decisión sobre quién debe ser el candidato que se someterá a una sesión de investidura. López convocará a la Junta de Portavoces para poner fecha a esa Sesión de Investidura. Como los grupos disponen de cinco días hábiles desde la constitución de la Cámara para formarse, la Junta de Portavoces no estará habilitada para organizar la agenda parlamentaria hasta el 20 de enero. Por todo ello, y no habiendo un plazo fijo, no se espera que el primer debate de investidura del próximo presidente del Gobierno tenga lugar antes de finales de enero.

En esa Sesión de Investidura, el candidato propuesto expone su programa de gobierno y luego toman la palabra los portavoces de los distintos grupos para, después, proceder a la votación. Si el aspirante obtiene el voto de la mayoría absoluta (176), se entenderá otorgada la confianza.

Si no logra, al menos, la mitad más uno de los votos se fijará una nueva votación 48 horas después de la anterior, en la que ya le bastará con lograr una mayoría simple de apoyos, esto es, más votos a favor que en contra.

En el caso de que tampoco consiga ser investido en este segundo intento, se tramitarán sucesivas propuestas por el mismo procedimiento y, si transcurren dos meses a partir de la primera votación de investidura y ningún candidato hubiese obtenido la confianza del Congreso, habría que convocar nuevas elecciones.

Aitor Esteban trasladará al rey Felipe VI que el PNV no apoyará la investidura de Rajoy

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, que se reunirá este martes con el rey Felipe VI, trasladará al monarca que su partido no está dispuesto a apoyar la investidura de Mariano Rajoy a la Presidencia del Gobierno español.

Tras las elecciones del 20 de diciembre, la formación jeltzale ya anunció que no apoyaría la investidura del candidato del PP, después de que el 21 de diciembre asegurara que buscaría un acuerdo con los partidos que respeten "la defensa del orden constitucional, la unidad de España y la soberanía nacional".

El PNV consideró que Rajoy no había hecho "una lectura correcta" de los resultados de las generales porque, a pesar de haber logrado la victoria, había perdido "un capital político enorme" y, los comicios denotaban "un cambio sustancial en el mapa y la sociología política".

