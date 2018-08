Política

Audiencia Nacional

Acusada de reírse en Twitter de Villa y Blanco alega que fueron bromas

Agencias | Redacción

22/01/2016

La Audiencia Nacional la juzga por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas

La joven de 24 años María Lluch, que utiliza en Twitter el seudónimo de 'Madame Guillotine', ha reconocido este viernes en el juicio que se celebra en su contra en la Audiencia Nacional, que publicó en las redes chistes ofensivos sobre Irene Villa, el concejal del Partido Popular en Ermua Miguel Ángel Blanco y el almirante Luis Carrero Blanco pero ha asegurado que nunca pensó que fuera delito. "En las redes los hay a millones, sólo era una broma, humor negro", ha declarado en la vista oral.

La Audiencia Nacional la juzga por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. La Fiscalía pide en su contra dos años de cárcel y ocho años de inhabilitación absoluta por "denigrar la memoria" del edil 'popular', que fue asesinado el 13 de julio de 1997 tras permanecer 48 horas secuestrado, "insultar" a Irene Villa y "ensalzar" las actividades de los miembros de la organización terrorista ETA.

'Madame Guillotine' ha defendido que no tenía intención de ofender a nadie y ha dicho que si algún familiar de las víctimas le hubiera manifestado su malestar, hubiera borrado inmediatamente los mensajes. "Puede ser políticamente incorrecto pero nunca pensé que me pudieran detener por eso", ha precisado.

Ha agregado que, en el momento de publicar los chistes no tenía en la cabeza a los familiares de los asesinados o heridos por atentados de ETA ni la figura de Villa o Blanco. "No me río de lo que les pasó, de su desgracia, sino más bien del ingenio del humor negro", ha indicado.

"Carrero voló"

Lluch también está acusada de mofarse del atentado contra Carrero Blanco, que se produjo el 20 de diciembre de 1973 en Madrid, con comentarios como: "Voló voló Carrero voló y hasta las nubes llegó. Ay Carrero el primer astronauta español".