Política

ETA mata en Francia

Ares a Batasuna: "Si apuestan por la política, deben condenar"

Redacción

17/03/2010

El consejero vasco de Interior ha señalado que "este asesinato puede suponer una oportunidad" para que la izquierda abertzale "demuestre que apuesta por la política es real".

El consejero de Interior, Rodolfo Ares, ha condenado hoy "el atentado" de ETA en el que ha muerto un policía francés y ha exigido a la izquierda abertzale radical que también lo condene, si quiere que su apuesta por la política "sea creíble".



En declaraciones a Radio Euskadi, Ares ha expresado, "en nombre del Gobierno Vasco y de la inmensa mayoría de la sociedad vasca, la más enérgica y rotunda condena del atentado", al tiempo que ha manifestado su apoyo al Gobierno francés y a su policía.



Además, ha emplazado "a quienes desde los radicales abertzales dicen que quieren hacer política y sólo política, para que se muestren con toda claridad en contra y condenen este asesinato" porque, si no lo hacen, "no serán creíbles".



Ares ha pedido al resto de partidos vascos que se sumen a esa exigencia a la izquierda abertzale. El consejero de Interior ha añadido que este atentado en Francia puede suponer una "oportunidad" para que ese entorno "demuestre" si su apuesta por la política es real, "para que se les crea".



Pero, "si no hacen un pronunciamiento con toda claridad, estarán, simplemente", intentando "engañar a la sociedad vasca", ha concluido.