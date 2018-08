Política

Reacciones

Rechazo generalizado de los partidos vascos al comunicado de ETA

21/03/2010

Desde el PSE la única noticia que esperan es el que diga que ETA "se ha disuelto de una vez por todas". PP considera que "queda claro que Batasuna sigue siendo parte de ETA".

PSE-EE

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa y consejero vasco de Vivienda, Transportes y Obras Públicas, Iñaki Arriola, ha declarado que el comunicado de ETA "no aporta nada" y "es más de lo mismo".

Según Arriola, la única noticia que los demócratas esperan de ETA es la que "diga a todos los vascos que ha acabado de una vez, que se ha disuelto y que, de una vez por todas, se quita de en medio".

PP

El portavoz del PP de la CAV, Leopoldo Barreda, ha declarado que "el verdadero comunicado lo escribió (ETA) hace unos días en las afueras de París con el asesinato", y considera la reciente nota como "palabrería infumable".

Barreda ha añadido que "Batasuna ha quedado en evidencia" y "ha quedado claro que siguen siendo parte de ETA, subordinados a ETA obedientes a ETA".

Aralar

Aralar ha mostrado su "profundo desacuerdo" con el último comunicado de ETA y ha advertido que si quieren respetar la voluntad del pueblo vasco "debe empezar por el cese unilateral del uso de la violencia".

La formación abertzale liderada por Patxi Zabaleta señala en una nota que "no es posible la colaboración en términos políticos" con una organización que "no ostenta representación popular democrática", y representa un obstáculo para la paz, la democracia y la libertad de Euskal Herria".

EB

El coordinador general de Ezker Batua (EB), Mikel Arana, cree que el último comunicado refleja "la división interna" en el seno de ETA entre quienes apuestan por vías políticas y los que abogan por mantener la violencia.

Según Arana, el comunicado "puede significar un avance para la izquierda abertzale, pero es insuficiente para la sociedad vasca, que demanda una condena firme y sin fisuras de la violencia".

UPyD

El parlamentario de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Gorka Maneiro, ha calificado el comunicado de "palabras huecas" y ha señalado que, después del asesinato del gendarme francés, "quedó claro que ésa es la única manera que tienen de actuar, con tiros, bombas y extorsión".

"Nadie les cree, sus comunicados mienten más que hablan y están cada día más solos", ha añadido.

Hamaikabat

Hamaikabat ha calificado el comunicado de "papel mojado" y ha asegurado que "no hay nada nuevo" ya que "no se puede dar la sensación de que la acción del pasado martes por la noche no ha sucedido".

La formación ha exigido a ETA que aclare "el doble lenguaje que utiliza" y ha añadido que la sociedad vasca "tomará en consideración únicamente el comunicado donde anuncie el abandono definitivo de las armas".