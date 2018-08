Política

La Fiscalía pide el archivo de la causa contra Zapata

22/02/2016

Asegura que del tuit que publicó el concejal de Ahora Madrid sobre Irene Villa no se pude desprender voluntad de ofender a las víctimas.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido el archivo de la causa abierta contra el concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata por el tuit que publicó sobre Irene Villa en 2011.

La Fiscalía sostiene que de la conducta de Zapata no se puede desprender voluntad de ofender a las víctimas del terrorismo.



En un escrito, conocido este lunes, el fiscal Vicente González Mota expresa que no hay ningún dato que permita "afirmar que el tuit fuera emitido con ocasión de mensajes a favor de organización terrorista, de ensalzamiento de organizaciones o miembros de la misma, o de provocar dolor o aumentar el sufrido por parte de las víctimas".



Zapata difundió el 31 de enero de 2011 un tuit desde su cuenta @casiopeaexpress en el que decía 'Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcàsser para que no vaya Irene Villa a por repuestos'. El mismo día reprodujo un chiste sobre el Holocausto: "¿Cómo meterías a cinco millones de judíos en un 600? En el cenicero".

