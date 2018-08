Política

Polémica

Felipe González a Iglesias: 'A estas alturas no me voy a ofender'

AGENCIAS | REDACCIÓN

03/03/2016

El líder de Podemos atribuyó al expresidente del Gobierno español la responsabilidad de los GAL al afirmar que "tiene el pasado manchado de cal viva".

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha afirmado este jueves no sentirse ofendido por las palabras del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que ayer le identificó con los GAL al afirmar que "tiene el pasado manchado de cal viva", y ha dicho no comprender "la carga de rabia y de odio" del líder de la formación morada.

"Yo sé que es buen discípulo de Anguita, pero me parece que está muy sobrecargado, se debería serenar un poquito", ha aconsejado González en declaraciones a los medios antes de participar, en el Instituto Cervantes de Madrid, en un homenaje al novelista colombiano Gabriel García Márquez, acto al que ha llegado acompañado por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que ha evitado realizar declaraciones.

González, en cambio, ha querido responder a las palabras del líder de Podemos pronunciadas durante el debate de investidura de Sánchez. "Me parece un maravilloso autorretrato", ha comentado el expresidente socialista, negando que la alusión de Iglesias a los asesinatos de Josean Lasa y Joxi Zabala, que se atribuyen al grupo terrorista GAL, le haya ofendido.

"Según mi madre cumplo hoy 74 años, edad para callar en opinión de Monedero. A estas alturas no me voy a ofender, para que alguien te ofenda tiene que tener...", ha añadido González sin cerrar la frase. "El país necesita respuestas a los problemas de los ciudadanos y no necesita ni rabia ni odio", ha sentenciado el veterano dirigente socialista antes de participar en el homenaje a García Márquez.

García Márquez.