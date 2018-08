Política

Ciudadanos Euskadi

Polémica en Ciudadanos Euskadi por la expulsión de seis militantes

08/03/2016

Entre los expulsados está el juntero alavés que denunció espionaje político y la candidata sorda que denunció discriminación.

Ciudadanos Euskadi ha expulsado del partido a un cargo público, dos candidatos y tres afiliados, según ha confirmado la formación naranja en una nota.

En concreto, el cargo público expulsado es el único representante de Ciudadanos en las Juntas Generales de Araba, Miguel Ángel Carrera, quien presentó denuncia contra varios compañeros de partidos por "espionaje político y sustracción de datos".

Carrera es el único cargo electo que tiene Ciudadanos en Euskadi, junto a los concejales de las localidades de Getxo (Bizkaia) y Laguardia (Álava), Santiago Sainz y José Antonio Mateo, respectivamente.

No obstante, el portavoz de Ciudadanos en Euskadi, Nicolás de Miguel, ha asegurado que su expediente estaba abierto con anterioridad a esa denuncia y que la expulsión "no es una acción-reacción".

El juntero alavés ha señalado que estudia si recurrirá su expulsión ante el Comité de Garantías, aunque sí tiene claro que continuará al frente de su cargo como procurador en las Juntas Generales de Álava.

Otra de las personas expulsadas del partido, la candidata vizcaína al Congreso, Henar Pascual, también presentó denuncia ante el juzgado contra el propio De Miguel y el subdelegado Borja González por amenazarla y discriminarla por ser sorda.

En concreto, Pascual, experta en accesibilidad, denunció al portavoz de Ciudadanos por decir de ella: "Esta mujer no puede hablar porque le pones un micrófono y parece una película de terror". También señaló, según la denuncia, que Ciudadanos era un partido de gente guapa que sabe "hablar en público".

Otro de los expulsados es Manolo Villarroya, el segundo de la lista al Congreso por Araba en las pasadas elecciones generales.

"Esto es lamentable, triste, decepcionante. Hay más de una persona que me conoce con ganas de dejar Ciudadanos", ha señalado Carrera, quien da "por hecho" que aunque recurra la expulsión está ya "fuera del partido", como a su juicio le ha ocurrido a Villarroya, expedientado ya hace unas semanas.

El dirigente de la formación en Euskadi, Nicolás de Miguel, no ha querido dar más detalles sobre los motivos de estas expulsiones porque "Ciudadanos es un partido muy garantista" y ha preferido no pronunciarse "hasta que no haya una resolución definitiva".