Ante el Aberri Eguna

Barreda: "La mayoría se identifica más con el Día del Estatuto"

02/04/2010

Por su parte, Josu Erkoreka (PNV) ha recomendado a EA que "desconfíe al máximo" de la izquierda abertzale y Txarli Prieto (PSE) ha afirmado que el Aberri Eguna está "absultamente desfasado".

El portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, ha señalado que "sobran los comentarios" hechos ayer por el presidente del BBB, Andoni Ortúzar, sobre que el lehendakari debería celebrar el Aberri Eguna.

En opinión de Barreda, el Aberri Eguna lo celebrará "quien quiera celebrarlo". El líder popular cree que es una referencia "mucho más objetiva" la del 25 de octubre (fecha de la aprobación del Estatuto) para celebrar el día de Euskadi.



Ha recordado que el Gobierno Vasco aprobará el próximo mes la consideración de dicha fecha como fiesta oficial y ha resaltado que el pasado 25 de octubre "ya se conmemoró y contó con la presencia de personalidades de todas las tendencias y afinidades políticas, lo que constituye una buena muestra de que quizás los deseos de los nacionalistas van por un lado, pero la realidad plural va por otro".



Erkoreka pide a EA que desconfíe de la izquierda abertzale



Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, ha recomendado a Eusko Alkartasuna que "ande" con "tiento extremo" y "desconfíe al máximo" de la izquierda abertzale a la hora de establecer posturas "firmes" respecto a la violencia.

"A partir de ahí, la decisión corresponde a EA, que será la que pondere los pros y contras de esa decisión que es, indudablemente, arriesgada", ha dicho. Además, con la vista puesta en el Aberri Eguna, ha apostado por construir "un proyecto nacional inconcluso" frente a un Gobierno "sin proyecto y sin fe en Euskadi".

En una entrevista concedida a la agencia Europa Press, ha dicho que su partido no se siente amenazado porque EA y la izquierda abertzale celebren conjuntamente el Aberri Eguna, sino "todo lo contrario"."Nosotros tenemos nuestro propio proyecto nacional y con nuestra estrategia y creemos que es bueno que los vascos celebren el Aberri, porque eso refleja que hay un sentimiento de conciencia nacional".

En este sentido, ha restado importancia al hecho de que se celebre "de nuevo separados", siempre que sea "una fiesta que aúne a los vascos y refleje un sentimiento de identidad nacional". "Está claro que EA y la izquierda abertzale han hecho su propia apuesta y nos parece saludable; nosotros tenemos la nuestra, y en ella permanecemos", ha añadido.



Prieto: "El Aberri Eguna está absolutamente desfasado"



Por su parte, el secretario general del PSE-EE de Álava, Txarli Prieto, ha opinado, en declaraciones a Efe, que el Aberri Eguna es algo "absolutamente desfasado" y "superado por la evolución de la sociedad".

A su juicio, el Día de la Patria Vasca "no es un día para celebrar el significado del País Vasco" sino para reivindicar el "independentismo" y buscar un elemento "de diferenciación" con respecto al resto de España.

En este sentido, ha salido al paso de las críticas del presidente del PNV de Bizkaia, Andoni Ortuzar, al lehendakari por no celebrar el Aberri Eguna y ha dicho que los socialistas vascos no tienen "nada que celebrar" el domingo con el PNV ni con el resto de fuerzas nacionalistas porque el Día de la Patria Vasca "es algo que ya no concita el interés ni el apoyo mayoritario de los ciudadanos".