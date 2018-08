Política

Un 66,8 % de los vascos se muestra favorable al derecho a decidir

17/03/2016

Es una de las principales conclusiones de un estudio de la Fundación Ipar Hegoa y el grupo Parte Hartuz (UPV) sobre la actitud de los habitantes de Euskal Herria ante un hipotético Estado Vasco.

La Fundación Ipar Hegoa y el grupo de investigación Parte Hartuz de la UPV-EHU han presentaron ayer en Bilbao el estudio 'Imaginando el Estado Vasco', la continuación del informe 'Euskal Estatua. Bidea Zabaltzen', realizado en 2012.

Según desprende el estudio, ante un referéndum, una mayoría estaría a favor (40,7 %) de un Estado Vasco y un 35,3 % votaría en contra. Existen diferencias importantes por territorios; que en la CAV ganaría la postura favorable al Estado Vasco (42 % a favor, 32 % en contra); en Navara las posturas estarían muy equiparadas, un 42 % a favor y un 40 % en contra; y en Ipar Euskal Herria vencería la oposición al Estado Vasco ( 46 % en contra, 28 % a favor)

"Hemos pretendido hablar en la presente investigación sobre el Estado Vasco, y no sobre la independencia en abstracto, dado que nos parecía que hablando sobre la independencia, repetíamos el esquema tradicional, que conllevaba una identificación con sentirse abertzale o no, ya que ese ha sido el objetivo clásico del nacionalismo vasco. Pero al hablar del Estado Vasco ponemos el énfasis en la estructura política, y esta estructura puede satisfacer los objetivos de la ciudadanía (en servicios, en economía, en cultura...) o no. La decisión final de apoyar o rechazar el estado vendrá de la valoración de esos objetivos, y no de una postura ideológica previa, como es el caso de la independencia", han destacado los autores del estudio.

De hecho, la postura favorable al Estado Vasco la forman, sobre todo, quienes comparten una ideología nacionalista vasca mientras los contrarios son aquellos que se definen como españoles o franceses. "Consideran que este tema es algo exclusivo de los nacionalistas vascos, y ellas no sienten necesidad de cambio, y tampoco creen que un nuevo Estado vaya a traer ninguna ventaja o beneficio", explicaron los responsables del análisis.

El derecho a decidir

Dos terceras partes de las personas encuestadas en Euskal Herria, un 66,8 %, se muestra favorable a consultar a la población para decidir su futuro político. A gran diferencia, un 23,3 % piensa que no se debería hacer tal consulta. Y finalmente, una de cada diez personas no sabe o no contesta.

En general, las personas más jóvenes presentan mayor disposición a consultar a la población para decidir el futuro político: un 80,8% a favor y un 12,6% en contra entre las personas encuestadas de 18 a 34 años. En general, aunque existe unanimidad en todos los niveles a favor de realizar la consulta, la aceptación crece con un nivel de estudios mayor.

Sobre la viabilidad económica

Tal y como se ha podido comprobar en los procesos escocés y catalán, la cuestión de la viabilidad económica de un nuevo estado es uno de los puntos que más debate genera.



"En términos generales, las personas entrevistadas coinciden en afirmar que un Estado Vasco sería económicamente viable. Las personas entrevistadas aluden a los actuales indicadores económicos, los cuales, según la opinión mayoritaria, probarían la viabilidad económica de un hipotético Estado Vasco. Entre ellos, se menciona especialmente el de la calidad de vida, dentro del cual Euskal Herria se encontraría en una posición cimera en Europa", concluye el estudio.



El estudio ' Imaginando el Estado Vasco. Opiniones y actitudes sobre el Estado Vasco en Euskal Herria. Estudio cuantitativo y cualitativo' ha sido elaborado por Julen Zabalo, Ane Larrinaga, Iker Iraola, Mikel Saratxo, Mila Amurrio, Txoli Mateos, Arkatz Fullaondo y Uxoa Anduaga.