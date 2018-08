Política

Elecciones al Parlamento Vasco

Podemos rechaza un pacto a tres con EH Bildu y PNV

AGENCIAS | REDACCIÓN

26/03/2016

El secretario de Organización de Podemos Euskadi considera que los jeltzales deben pasar un tiempo en la oposición.

El secretario de Organización de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha rechazado que se pueda producir un pacto de su partido con EH Bildu y PNV para formar Gobierno tras las próximas elecciones autonómicas vascas, porque considera que los jeltzales "deben pasar un tiempo en la oposición".

En una entrevista concedida a Europa Press, Martínez ha aludido también a las manifestaciones que ha realizado en los últimos días el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, para llegar a acuerdos entre Podemos, PNV y EH Bildu.

"Creemos que es el momento de que el PNV pase, cuando menos, un tiempo en la oposición. Es el momento de conformar un gobierno de cambio político en Euskadi que pasa por desalojar de las instituciones a aquellas personas o partidos que llevan gobernando más de 30 años. Un pacto con el PNV no cumple con esas condiciones", ha aseverado.

El secretario de Organización de Podemos Euskadi cree que es pronto todavía para hablar de pactos. Sin embargo, sí cree que, en materia socioeconómica, puede haber "una cercanía" entre su formación y el PSE-EE, por lo que no descarta que se puedan producir acuerdos. También considera que su partido tiene "cercanías" en políticas socioeconómicas con EH Bildu, aunque ha recordado "las profundas diferencias" que mantienen "en cuestiones de pacificación y normalización".

Podemos responde a las acusaciones de Ortuzar

Por otra parte, Martínez cree que las declaraciones del presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, en las que acusaba a Podemos de "populismo barato" y lo comparaba con el candidato republicano a la Casa Blanca, Donal Trump, se enmarcan en una precampaña electoral que, a su juicio, ya ha comenzado, y en la que hay dos partidos "enfrentados por el primer puesto".

Además, ha considerado que las acusaciones de "populismo barato" y las referencias a "peligros" como el de Trump y Pablo Iglesias que ha realizado Ortuzar, "tienen una carencia de sentido bastante alta".

"Es evidente que entramos en precampaña y que las declaraciones van a empezar a ser más fuertes, sobre todo, entre dos partidos políticos que se consideran en estos momentos enfrentados por el primer puesto en las elecciones autonómicas", ha insistido.

A su juicio, "ya ha caducado" el discurso en el que se acusa a Podemos "de populismo barato, del no programa, del discurso vacío", cuando está, día tras día, "planteando cuestiones políticas, programáticas y trabajando en las instituciones". "Eso ya no vale y la gente ya no se lo cree", ha asegurado.