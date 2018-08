Política

Víctimas

'Gertu' amplía a heridos y amenazados las grabaciones de testimonios

31/03/2016

El proyecto del Instituto por la memoria Gogora ha permitido grabar 92 experiencias de familiares de damnificados por ETA, GAL u otros grupos.

El Gobierno Vasco ampliará su programa de grabaciones de testimonios de víctimas, que hasta ahora se había centrado en las familias de personas asesinadas, a los damnificados directos que resultaron heridos en este tipo de atentados o que fueron objeto de amenazas. El Ejecutivo ha grabado ya 92 experiencias de familiares de víctimas mortales de ETA, GAL u otros grupos.

La recopilación de estos testimonios forma parte del programa 'Gertu', con el que el Gobierno Vasco trata de ofrecer una atención personalizada a las víctimas y de que éstas participen en la construcción de la memoria.

La directora de Gogora (Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos), Aintzane Ezenarro, y el asesor del Ejecutivo vasco para las políticas de víctimas, Enrique Ullibarriarana, han informado este miércoles, en una rueda de prensa celebrada en Vitoria-Gasteiz, sobre el grado de desarrollo del programa 'Gertu'.

Esta iniciativa, que se puso en marcha en 2014, ha permitido al Ejecutivo autonómico contactar con cerca de 300 familiares de personas asesinadas por ETA, GAL u otros grupos y que actualmente residen en la CAV.

Un tercio de estas personas ha accedido hasta el momento a que su testimonio sea grabado, y se dispone ya de 92 grabaciones en las que allegados de víctimas mortales (la mayor parte de ellas ocasionadas por ETA), cuentan sus experiencias.

Ezenarro ha subrayado que en los casos de personas que se han negado a que se les grabara, este rechazo no se ha debido a una posible desconfianza en la labor del Gobierno Vasco, sino a que no querían "reabrir" un tema tan sensible.