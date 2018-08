Política

Operación policial

Ocho detenidos en Navarra por elaborar un mural contra la tortura

eitb.eus

19/04/2016

Los arrestados, que ya han sido puestos en libertad, están acusados de "injurias" a la Guardia Civil. Entre los detenidos están Txelui Moreno (Sortu), su pareja y uno de sus hijos.

El número de personas detenidas por la Policía Nacional en Navarra acusadas de "injurias" a la Guardia Civil ha ascendido a ocho, según ha confirmado la Delegación del Gobierno español en un comunicado.

Estas ocho personas han salido ya de la comisaría de la Policía Nacional de Pamplona/Iruña tras prestar declaración. A las inmediaciones de la comisaría se han acerado familiares y amigos de los detenidos, así como algunos parlamentarios forales de EH Bildu.

Los detenidos habrían participado en la elaboración de un mural de grandes dimensiones en un edificio público de Burlada, con la palabra 'Tortura', en cuyo lateral derecho aparece la palabra 'aztnugal' ('ayuda' en euskera y escrito al revés) en rojo.

Además de los detenidos, ha sido citado a declarar en calidad de investigado el alcalde de Burlada, por autorizar la comisión del presunto delito, al permitir que la citada pintada se realizara en un edificio de propiedad municipal, ha añadido la Delegación.

Adolfo Araiz, portavoz de EH Bildu en el Parlamento foral, se ha personado esta mañana en la Jefatura y ha informado de que los detenidos son Txelui Moreno, su pareja y un hijo del dirigente abertzale, así como unos amigos de la pareja.

Los detenidos serían, según el portavoz de EH Bildu, los autores del mural, que habrían pintado con permiso del Ayuntamiento de Burlada. Araiz ha señalado que la Policía ha citado a declarar también al alcalde de Burlada.

"Venganza" política

El dirigente abertzale ha destacado que estas detenciones no tienen ningún sentido, y responden más a una "venganza" política, porque el hecho del que se le acusa no está tipificado como delito. A su juicio, habría sido suficiente con llamarlos a declarar.

Araiz ha puntualizado que justamente haber sido detenidos por pintar un mural evidencia la existencia de "la tortura", y ha censurado que las denuncias que se presentan por malos tratos por parte de las Fuerzas de Seguridad no son investigadas, como señaló una sentencia del tribunal europeo.

Los detenidos han sido acusados de "injurias y calumnias" a las Fuerzas de Seguridad del Estado, según han informado fuentes policiales .

Los detenidos son Txelui Moreno, Ibai Moreno, Saioa Ibiriku, Mikel Otano, Esteban Gota, Julia Ibañez, Itxaso Torregrosa y Angel Mari Erro.

Un mural contra la tortura

La operación sigue abierta, según han informado fuentes oficiales, y tiene su origen en un mural pintado en Burlada, que denuncia las torturas supuestamente sufridas por los imputados en el sumario 4/2014.

El mural recoge las palabras "Tortura" y "aztnugal". Éste último es el nombre que han utilizado varios detenidos anteriormente para impulsar una campaña contra la tortura. El mural se realizó en un edificio propiedad municipal en la calle Joaquín Azcarate, esquina con la calle Hilarión Eslava.

La campaña bajo el epígrafe #aztnugal se desarrolló para condenar las torturas que denunciaron la pasada semana en la Audiencia Nacional los supuestos miembros de Ekin, Jon Patxi Arratibel, Iñigo Gonzalez, Gorka Mayo, Gorka Zabala e Iker Moreno. Los cinco no ingresarán en prisión tras llegar a un acuerdo.

Txelui Moreno habla de "baja calidad" democrática



El portavoz de Sortu en Navarra, Txelui Moreno, ha declarado tras ser puesto en libertad que su arresto demuestra "la baja calidad" de la democracia en el Estado.

Moreno ha declarado a los periodistas que ha sido detenido "por el hecho de haber hecho una pintada mural", y ha explicado que puede leerse la palabra tortura "recortada con una franja roja, por medio". "Es una crítica a la tortura, no pone nada de nada, no va contra nadie", ha puntualizado.

"Al parecer -ha continuado-, algunos piensan que eso va contra alguien, y eso es lo que ellos denominan calumnias. Por tanto, debe ser algún delito...".

Moreno ha indicado que "semejante embrollo, semejante montaje" se ha creado por hacer una pintada "que está dentro de los que recoge la Constitución y los Derechos Humanos", denunciar la tortura.

"La democracia española -ha dicho- es de tan baja calidad que pasan estas cosas (...) Es alucinante".

Por su parte, el portavoz de Sortu Pernando Barrena ha afirmado que las detenciones "vuelven a dejar en evidencia que aquí hay una parte, la del Estado, que sigue utilizando métodos violentos y que vulnera derechos para imponer una versión de la realidad radicalmente falsa e interesada".

Además, Barrena ha señalado, en una rueda de prensa, que la Policía Nacional ha desarrollado una operación de "castigo" contra los familiares de Iker Moreno, detenido en 2011 por su presunta pertenencia a Ekin y que "denunció haber sido torturado".

Barkos muestra "preocupación"



La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha dicho que la operación policial "genera preocupación" cuando "no aparece muy nítida la línea divisoria entre una denuncia legítima, con respecto a la tortura, y un delito de injurias".

En declaraciones a los periodistas, la jefa del Gobierno ha afirmado que está "a la espera de los datos que tanto el ámbito judicial como la Delegación del Gobierno" trasladen sobre las detenciones ya que, ha agregado, "de momento, y hasta donde conozco, hay silencio".

F. Díaz: "No hay espacios de impunidad"

Por su parte, el ministro del Interior en funciones del Gobierno español, Jorge Fernández Díaz, ha subrayado que no hay "espacios de inmunidad ni de impunidad" para quienes calumnien a las fuerzas de seguridad.

"En España no se somete a tortura a nadie", ha apostillado Fernández Díaz, quien ha puesto como ejemplo a los reclusos de ETA, cuyas salidas demuestran que el sistema penitenciario español "es enormemente garantista" y que estos internos no han sufrido "ningún tipo de trato que no sea conforme a la dignidad que como personas merecen".