El PSE pide al PNV que apoye el nuevo Plan de Educación para la Paz

Redacción

19/04/2010

Jose Antonio Pastor ha anunciado que buscarán el consenso pero ha advertido que no "rebajarán" el contenido del borrador. Hasta ahora, PNV, Aralar y EA han mostrado su rechazo al documento.

El portavoz del PSE-EE en el Parlamento Vasco, José Antonio Pastor, ha pedido hoy al PNV que "rectifique" su rechazo al plan de "Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia" y ha dicho que los socialistas buscarán el consenso hasta el día 27 pero sin "rebajar" su contenido.



En una comparecencia de prensa en la Cámara vasca, Pastor ha dicho que confía en que de aquí hasta el 27 de abril, cuando el plan será aprobado por el Gobierno Vasco, haya posibilidad de alcanzar un consenso amplio entre los grupos en torno al futuro plan.



No obstante, ha advertido de que el PSE no rebajará los principios fundamentales del documento "en aras de un acuerdo de pan y melón para sacarse la foto".



Hasta ahora, han mostrado su oposición al borrador del documento el PNV, Aralar y EA. El PNV ha pedido incluso su devolución al Ejecutivo autonómico. Uno de los aspectos centrales del plan es la entrada del testimonio de las víctimas en las aulas.



Pastor ha confiado en que el PNV "rectifique su tremendo error" y que "no tenga miedo de que se cuente en las aulas lo que aquí ha pasado porque se trata de que la ciudadanía no pierda la memoria de lo que ha ocurrido".



Pastor ha recordado que "no se trata de que las víctimas vayan a las aulas a expresar deseos de revancha o de rencor ni a pedir justicia, sino sólo a contar su experiencia", y ha dicho que no sólo contarán sus vivencias víctimas de ETA sino también de los GAL y del Batallón Vasco Español.



En este sentido, ha negado que se vaya a dar una visión "partidista" de la sociedad, obviando a una parte de las víctimas.



El portavoz socialista ha reconocido que si se aprueba el plan en el Consejo de Gobierno del día 27 sin un consenso amplio de los grupos se "dificultará" su aplicación, pero ha advertido de que la responsabilidad estará "en quienes provocan el disenso".





PP: "El plan va a salir porque es fundamental para ganar al fanatismo"

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha afirmado que el plan de "Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia" diseñado por el Gobierno Vasco "va a salir" adelante porque "es fundamental para que vivamos en paz en Euskadi y ganemos al fanatismo".



Basagoiti, durante un encuentro con los medios de comunicación en Vitoria-Gasteiz, ha reconocido que su partido tiene "alguna discrepancia" con el contenido de dicho plan pero ha insistido en que el PP va a "arrimar el hombro hasta el final" para que se apruebe.

Por su parte, Mikel Arana (EB), en una entrevista en ETB, ha criticado que "independientemente de las alegaciones que se le puedan presentar, ya se nos ha anunciado que se va a aprobar el día 27", por lo que "no hay un margen para la negociación y ésa no es la mejor manera".

Además, ha considerado que "cuestiones tan delicadas como son la educación y las aulas tienen que tener un amplísimo consenso".