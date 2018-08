Política

Ronda de consultas

Los partidos no logran un acuerdo de última hora para evitar las urnas

26/04/2016

Pedro Sánchez (PSOE) ha trasladado al rey que no cuenta con apoyos suficientes y ha responsabilizado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de ello. Para Rajoy, la gran coalición era lo más razonable.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha confirmado que España está "abocada a nuevas elecciones". Sánchez ha trasladado al rey que no cuenta con apoyos suficientes para ser investido presidente y ha responsabilizado directamente al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de que haya elecciones, además de acusarlo de "no haber querido pactar nunca" con los socialistas. El presidente en funciones Mariano Rajoy, por su parte, ha defendido que la gran coalición entre el PP, el PSOE y Ciudadanos era lo más razonable, y ha celebrado que, "por suerte para España", no se haya conformado un gobierno de izquierdas.

Sánchez ha reconocido a Felipe VI que los 131 escaños con los que cuenta -fruto de su acuerdo con Ciudadanos y el apoyo de Coalición Canaria- son insuficientes "para hacer frente al bloque del bloqueo de Rajoy e Iglesias", por lo que ha reconocido que "no puede ni debe ser investido".

"Los vetos nominales han podido al cambio, los sillones han bloqueado el cambio", ha dicho el líder del PSOE, quien ha acusado a Iglesias de anteponer "sus sillones" al cambio y de no haber querido nunca pactar con él. "Iglesias puede vivir mejor con Rajoy que conmigo", ha apostillado.

Sánchez ha augurado además que el rey no tramitará ninguna propuesta de investidura. Tras agradecer "de corazón" al portavoz de Compromís, Joan Baldoví, y a la líder de ese partido, Mónica Oltra, su propuesta de última hora para un pacto, ha recordado que el PSOE aceptaba 27 de las 30 medidas de dicha propuesta. Y ha señalado que con esas 30 medidas más las doscientas contenidas en el pacto con Ciudadanos se habría podido "transformar España".

Sin embargo, ha lamentado, Pablo Iglesias "ha cerrado la puerta y ha echado el candado" a la contraoferta que ha hecho el PSOE. En este sentido, ha señalado que si se hubiera negociado y hablado "realmente de políticas" y "no de sillones ni de siglas", su pacto con Ciudadanos habría contado con el apoyo de "aquel partido que acabó traicionando aquello para lo que nació, el cambio", en alusión a Podemos.

Rajoy: La coalición PP-PSOE-Ciudadanos era la más razonable

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, también ha comunicado hoy al rey Felipe VI que no cuenta con los apoyos suficientes para ser candidato a una investidura y ha vuelto a defender que su propuesta de un gobierno de coalición de PP-PSOE y Ciudadanos era la más razonable y "la mejor" para España.

En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras su reunión con el Rey Felipe VI, Rajoy ha subrayado que todavía hoy considera que ese acuerdo entre el PP y el PSOE contaría con una base más amplia y un amplio respaldo y sería la propuesta "mejor para los españoles y mejor para España".

"Por suerte para España" no se ha conformado un gobierno de izquierdas, algo que en cualquier caso, ha dicho, "no era previsible", ha dicho; Rajoy ha señalado también, tras su reunión con el monarca, que si no fue posible la coalición que él propuso fue "porque el PSOE no quiso". "No solo no quiso acordar sino que tan siquiera quiso hablar" y eso, ha advertido a los socialistas, "hay que corregirlo para el futuro", porque es "el ABC de la democracia".

Propuesta de Compromís

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha lamentado que "por desgracia" el líder del PSOE, Pedro Sánchez, haya dicho "que no" al gobierno de coalición "a la valenciana" que ha planteado Compromís.

En rueda de prensa en el Congreso tras la entrevista que ha mantenido con el Rey Felipe VI, Iglesias ha reprochado a Sánchez que siga diciendo 'no' a la opción de un gobierno de coalición progresista, aunque ha asegurado que mantiene su mano tendida para que el líder del PSOE rectifique.

Iglesias ha calificado de "muy sensata" la oferta 'in extremis" de Compromìs para conformar un gobierno y evitar las elecciones, de la que -dice- ha sido informado esta misma mañana por la vicepresidenta valencia, Mónica Oltra.

Rivera no ve razonable la propuesta de Compromís

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que "ni siquiera" merece la pena valorar la propuesta de Compromís para formar un Gobierno entre "seis partidos distintos", una oferta que ha conocido durante su reunión con el rey y que no le parece "razonable".

Ciudadanos, ha insistido, en que para esa suma no hace falta su partido, que "no es decisivo" para esa opción de gobierno, criticando ese acuerdo de última hora después de cuatro meses de trabajo entre PSOE y C's.

La postura del PSOE

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha afirmado hoy que su partido acepta 27 de las 30 medidas contenidas en la propuesta de última hora presentada por Compromís para tratar de lograr un acuerdo de gobierno entre los partidos de izquierdas que evite elecciones.



Hernando, que ha considerado que esas propuestas son compatibles con el acuerdo firmado entre su partido y Ciudadanos, ha expuesto esta postura en una rueda de prensa en el Congreso después de la reunión que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha mantenido con su equipo negociador para examinar la oferta de Compromís.

El portavoz socialista ha asegurado que el pacto que se pueda alcanzar para que Sánchez sea presidente debería contar con el voto a favor de Podemos, sus confluencias, IU, pero también Ciudadanos, al que Compromís deja fuera de su pacto.

"Seguimos pensando que el acuerdo tiene que ser plural y que si hay que ir a una segunda investidura, queremos que sea apoyada de forma amplia la candidatura de Sánchez", ha asegurado.

Tres condiciones

Para que el acuerdo pudiera ser viable, el portavoz socialista ha puesto tres condiciones.

La primera de ellas sería que los partidos firmantes del pacto se comprometiesen a apoyar dos Presupuestos Generales del Estado para dar estabilidad al Gobierno.

También sería condición indispensable que fuese "un gobierno del PSOE con independientes de distintas trayectorias".

Por último, Sánchez se sometería "voluntariamente" a una cuestión de confianza en junio de 2018.

'Acuerdo de El Pardo'

La propuesta de última hora que Compromís ha enviado a los partidos de izquierdas plantea un acuerdo de mínimos revisable cada seis meses y la conformación de un gobierno compartido con PSOE, Podemos y sus confluencias e Izquierda Unida-Unidad Popular.

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha enviado a primera hora de este martes el citado documento, que ha llamado 'Acuerdo de El Pardo', a los partidos de izquierda y que ha entregado al rey, con el que se ha reunido en Zarzuela dentro de la ronda de contactos que ha abierto con los partidos políticos antes de convocar elecciones.

Baldoví ha pedido al rey que "se intenten apurar todos los plazos" antes de convocar nuevas elecciones, "por si a última hora puede haber un milagro".

El citado texto incluye una treintena de medidas destinadas a "rescatar personas", a "regenerar" la democracia y la lucha contra la corrupción, a gobernar "para las personas", a impulsar un nuevo modelo productivo y a profundizar la democracia en el Estado y en Europa.

Según reza el documento, Compromís pretende que estas medidas supongan "un primer paso" para dar solución a las demandas democráticas y sociales de España. "Treinta medidas sobre las que nos comprometemos a realizar un seguimiento y a dar cuenta públicamente en el Congreso", señala.

Por su parte, Podemos ha anunciado que leerá "con atención" la propuesta de "última hora?. Así lo ha avanzado en los pasillos de la Cámara Baja el diputado y secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, quien ha dejado claro que su partido "siempre" analiza todas las propuestas que se ponen encima de la mesa para "intentar buscar soluciones para la mayoría social del país".

La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha dicho que ve "con buenos ojos" la propuesta de Compromís. "Ojalá fuera posible", ha añadido. Sin embargo, el portavoz de Podemos en el Senado, Ramón Espinar, ha afirmado que la propuesta es "sustancialmente la misma" que su formación le ha planteado al PSOE desde el 20 de diciembre y que los socialistas rechazan. "Creo que el tiempo de marear a la gente se ha agotado", ha dicho