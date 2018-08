Política

Ley vasca suspendida

El Parlamento pide a Urkullu que pare los permisos de fracking

agencias | redacción

05/05/2016

La oposición acusa al PNV de mantener una posición "contradictoria" respecto al fracking motivada por la cercanía de las elecciones.

El Parlamento vasco ha pedido este jueves al Gobierno autonómico que, ante la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la Ley vasca que, en la práctica, impedía la utilización en Euskadi de esta técnica de extracción de gas mediante fractura hidráulica, utilice su participación en los permisos a la empresa pública Shesa, para "impedir" que se lleve a cabo ningún proyecto de investigación, exploración y/o explotación mediante fracking "tanto dentro como fuera de Euskadi".

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno español contra la ley 6/2015 de 30 junio de medidas adicionales de protección del medioambiente, más conocida como ley 'antifracking', aprobada por el Parlamento vasco.

El grueso de la norma, aprobada el 30 de junio de 2015, salió adelante con el apoyo de EH Bildu, el PSE-EE y el PP, mientras que UPyD y PNV se abstuvieron. Los jeltzales reclamaban que las vías de protección que incluye el texto se complementaran con una moratoria que impidiera usar esta técnica durante cinco años.

Han instado al Gobierno Vasco a "no consignar partida económica alguna en futuros ejercicios presupuestarios para la investigación, exploración y/o explotación de hidrocarburos, que tengan como objetivo los hidrocarburos no convencionales mediante la técnica de estimulación conocida como fractura hidráulica o fracking".

Para los partidos de la oposición, la postura del PNV ante el debate parlamentario que han llevado a la Cámara PSE y EH Bildu responde a sus intereses electorales. La parlamentaria del PSE Natalia Rojo ha preguntado al PNV por qué apoya la enmienda cuando "quieren seguir apostando por la investigación del fracking y utilizar las competencias vascas para que Euskadi sea más nacionalista y no para que los vascos vivamos mejor".

El parlamentario de EH Bildu Dani Maeztu ha defendido que la labor del Gobierno Vasco debe ser evitar el fracking y ha afirmado que "el fracking no lo trajo el lehendakari López" sino que "él lo sacó de un cajón" en el que lo había metido el PNV.

El parlamentario del PNV Javier Carro, por su parte, ha defendido que el uso de la técnica del fracking debe estar "muy bien atado jurídicamente" y ha recordado que por ese motivo, su partido solicitó durante la tramitación de la ley "más reforzamiento" con una moratoria de cinco años y el asesoramiento de un comité científico.

Carro ha defendido que "una cosa es la obligación de la investigación que tiene un gobierno y otra el precio que tienen que pagar por ello" y ha pedido que no se "engañe a la ciudadanía" ya que en Euskadi "no hay ni un solo pozo de fracking y esperemos que así siga siendo". "Tenemos que investigar nuestros recursos naturales pero no a cualquier precio por eso creemos que esta técnica no es la apropiada", ha insistido.

