La viuda de López de Lacalle reclama a ETA que pida perdón

AGENCIAS | REDACCIÓN

07/05/2016

Familiares y amigos del militante socialista han realizado una ofrenda floral en el monolito erigido en su memoria en Andoain.

La viuda de José Luis López de Lacalle -Mari Paz Artolazabal-, el periodista asesinado por ETA hace 16 años, ha reclamado a ETA que pida perdón al pueblo vasco.

"Les pido que razonen, que piensen, que hagan un examen exhaustivo y digan que ya está bien. A mí no me importa que me pidan perdón personalmente, pero sí que se lo pidan a este pueblo al que han hecho tanto daño", ha dicho Artolazabal.

Familiares y amigos de López de Lacalle han realizado una ofrenda floral en el monolito erigido en su memoria en Andoain, al que han asistido, entre otros, el secretario general de los socialistas guipuzcoanos, Iñaki Arriola, y la exdirectora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, Maixabel Lasa.

Por su parte, la portavoz del PSE-EE en el Ayuntamiento de la localidad, Maider Laínez, ha subrayado que a López de Lacalle lo mataron "por defender sus ideas, por escribir y decir lo que pensaba, siempre en favor de la libertad, por ser un librepensador".

También ha señalado que ahora "cada vez se habla más de pasar página y de que hay que mirar al futuro", pero ha advertido de que "para construir el futuro entre todos hay que basarlo en la justicia, la verdad, la reparación y, sobre todo, la memoria".

