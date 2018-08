Política

Plan de Educación para la Paz

"Es una cuestión de principios sacar adelante el plan de educación"

24/04/2010

Son declaraciones del lehendakari Patxi López publicadas en su blog. Por su parte, Egibar ha asegurado que el PNV rechaza la presencia directa de las víctimas del terrorismo en las aulas.

El lehendakari Patxi López apuesta por lograr el máximo consenso en torno al Plan de Educación para la Paz, pero ha advertido de que "es una cuestión de principios sacar adelante este plan y lo vamos a hacer".

Patxi López explica en su blog que el plan del Gobierno socialista es una "reformulación" del plan elaborado por el anterior Ejecutivo de Ibarretxe, que a su juicio, "tenía cosas positivas en materia de derechos humanos, pero quizá no abordaba con suficiente claridad el problema específico de violencia que tenemos en Euskadi".

En este sentido, el lehendakari advierte que "el terrorismo totalitario es un problema específico de Euskadi, que no se da en otros países y regiones de Europa, y que requiere de medidas y actuaciones concretas para ponerle fin".

"Estoy convencido de que ETA tiene los días contados, de que estamos a punto de ganar esta batalla. Pero necesitamos un último esfuerzo. Queremos implicar a toda la sociedad en ello y creemos que este plan es una buena herramienta para ello, para educar en valores de tolerancia, democracia y pluralidad a nuestros jóvenes", ha declarado Patxi López.



PNV

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, por su parte, ha tachado de "reduccionista" la propuesta del ejecutivo vasco y ha denunciado que "pretende trasladar al ámbito educativo los contenidos del pacto entre el PSE y el PP".

En lo que respecta a la presencia directa de las víctimas del terrorismo en las aulas, Egibar ha asegurado que el PNV no sólo no rechaza la medida, sino que "de la mano del plan vigente" se ha trabajado ya con distintas modalidades de presencia, no necesariamente física, como teatros, audios o textos.