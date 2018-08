Política

Pronunciamiento de Batasuna

Rubalcaba pide más "claridad" a la izquierda abertzale

26/04/2010

El ministro del Interior ha advertido de que "esto de me acerco y me alejo de ETA ya no vale". Ares cree "una inmoralidad" que la izquierda abertzale espere a que haya un atentado para condenar.

Batasuna debería "atreverse" a pedir el fin de ETA, según Mendia La mayoría de partidos exige a la izquierda abertzale "más pasos" "La liberación nacional debe realizarse mediante vías políticas" El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha pedido hoy más "claridad" a la izquierda abertzale después de su pronunciamiento del fin de semana. El sábado, representantes de la izquierda abertzale instaron "tanto aETA como al Gobierno español" a "atender" los emplazamientos de laDeclaración de Bruselas, que pedía a ETA un alto el fuego y alEjecutivo una respuesta adecuada. "Es el momento de la claridad", ha dicho Rubalcaba, quien ha añadido que "esto de me acerco y me alejo de ETA ya no vale, como no vale lo de no rompo porque voy a ver si les convenzo". En ese sentido, el ministro ha lanzado un mensaje a la formación ilegalizada, a los que ha asegurado que "no tienen más remedio que romper con la banda terrorista si quieren entrar en el juego democrático".

Reacción de Ares

Por su parte, el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, ha señalado que es "una inmoralidad" que la izquierda abertzale espere a que se produzca un atentado para condenar a ETA, "cuando tienen oportunidades todos los días para pronunciarse y permanecen callados".



En Onda Cero, ha dejado "claro" a la izquierda abertzale que "no van a engañar a su gente hablando de negociación porque no hay ninguna posibilidad" de iniciar tal proceso. Además, ha dicho "a los radicales abertzales" que "deben tomar decisiones" respecto a ETA, "si quieren volver" a la vida política y "no esperar a que los demás les arreglemos sus problemas".





