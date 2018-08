Política

Navarra

La Delegación del Gobierno pide borrar un mural sobre Mikel Zabalza

EITB.EUS

12/05/2016

Envía un requerimiento al Ayuntamiento de Aoiz para que borre un mural en recuerdo al joven torturado en 1985. Barkos pide una rectificación.

La Delegación del Gobierno español en Navarra ha pedido al Ayuntamiento de Aoiz que borre el mural pintado en recuerdo a Mikel Zabalza, al vincular al joven torturado y asesinado en 1985, con ETA.

En una carta remitida al consistorio, la Delegación da un mes de plazo para quitar el mural de la plaza del Mercado y justifica el requerimiento en base a la Ley que obliga a "todos aquellos símbolos relacionados con la organización terrorista ETA". La institución que dirige Carmen Alba advierte al ayuntamiento de que, en el caso de no proceder a la eliminación del mural tomará "las medidas oportunas".

Según explica la Delegación en su carta, fue la Guardia Civil la que localizó y denunció la localización de la pintada con el texto "Mikel Zabalza gogoan! Tortura 1960-2013: 3587 tortura salaketa Euskal Herrian Aztnugal".

Mikel Zabalza fue detenido el 26 de noviembre de 1985 por la Guardia Civil y conducido al cuartel de Intxaurrondo. Allí, según varios indicios y testimonios, fue torturado hasta la muerte y posteriormente arrojado al río Bidasoa. Aunque el cuerpo policial sostuvo su vinculación con ETA, las investigaciones policiales posteriores nunca pudieron encontrar ni una sola prueba que lo relacionarse con la organización armada.

Barkos: "Quiero pensar que es un desliz"

Preguntada por este requerimiento, la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, ha asegurado que quiere pensar que se trata de un "desliz" fruto del "desconocimiento" del caso de Zabalza. "Desliz francamente doloroso para con la familia", ha insistido, que espera, se resuelva "desde el sentido común y a iniciativa de la Delegación del Gobierno".

Barkos ha subrayado que Zabalza "fue víctima de la violencia", y que su muerte requeriría de "un proceso de investigación", que no se ha producido hasta la fecha.

Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha denunciado la "cruzada particular" que la Delegación del Gobierno "está manteniendo contra quienes denuncian la tortura" y ha reiterado la petición de dimisión de la delegada, Carmen Alba. "No entendemos que se siga con esta cruzada particular contra esa libertad de expresión. Lo que sí sabemos es cómo murió Mikel Zabalza", ha indicado.



El parlamentario del PP, Javier García, ha asegurado al respecto que "lo único que ha hecho la Delegación ha sido exigir el cumplimiento de la ley vigente actualmente", la cual establece "que ha de eliminarse cualquier tipo de pintada o simbología que se vincule con el entramado terrorista".

La Delegación del Gobierno afirma que en "ningún momento vincula" a Zabalza con ETA

La Delegación del Gobierno en Navarra ha manifestado que en "ningún momento vincula, relaciona o acusa a Mikel Zabalza de pertenencia a ETA" y que el envío del requerimiento al Ayuntamiento de Aoiz para eliminar la pintada con las palabras 'tortura' y 'aztnugal' busca "evitar que se siga acusando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de forma injustificada y generalizada, de practicar la tortura".

En un comunicado, la Delegación del Gobierno ha manifestado que "en ningún momento" ha tenido "intención" de "vincular a Mikel Zabalza con ETA o con otro grupo criminal".

La Delegación ha añadido que "prueba de lo anterior es que ninguna concentración o manifestación relacionada con la persona de Mikel Zabalza comunicada en tiempo y forma ha sido prohibida desde esta Delegación en estos últimos años".

